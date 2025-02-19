Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи — Finance.ua
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Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи

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Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи
Для виконання маяків меморандуму з МВФ: голова податкової служби узгодив з командою Фонду план спільної роботи
Керівник Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що провів зустріч з представниками МВФ, де обговорили напрямки співпраці.
«Реформа податкового адміністрування триває! Разом із командою Міжнародного валютного фонду працюємо над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною. Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030», — написав Кравченко.
З його слів, основні напрями, над якими працюють зараз:
  • Управління реформами — оновлюють критерії моніторингу реформ, впроваджують ефективне управління змінами.
  • Управління комплаєнс-ризиками — ідеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.
  • Податковий аудит — впроваджують ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.
  • Реформи у сфері IT — підвищують автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.
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«Також узгодили план спільної роботи на найближчій час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту, зокрема в частині визначення стратегічних та операційних цілей цієї діяльності ДПС, впровадження ризикорієнтованого підходу до формування планів перевірок. Це дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам», — зазначив Кравченко.
За матеріалами:
УНН
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