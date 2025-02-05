Податкова та митна служби в січні перевиконали план на понад 10 млрд грн — Finance.ua

Податкова та митна служби в січні перевиконали план на понад 10 млрд грн Сьогодні 12:47

Податкова та митна служби в січні перевиконали план на понад 10 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,2 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

37,5 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 53,0 млрд грн, відшкодовано — 15,5 млрд грн);

36,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

24,1 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

15,9 млрд грн — акцизного податку;

4,2 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

2,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

2,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 114,8% (+9,8 млрд грн), Державною митною службою — 100,8% (+0,4 млрд грн).

В цілому, за підсумками січня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 282,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили 352,9 млрд грн, у тому числі загального фонду — 213,3 млрд гривень.

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Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні 2025 року склали 46,1 млрд гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання. Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

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