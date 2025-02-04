Уряд звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони — Finance.ua

Уряд звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Уряд звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони

Кабінет Міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено, відповідно до розділу ХХ „Перехідні положення“ Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість», — ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що до переліку входять транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, або майном, за яким не звернувся власник.

Таке майно за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави та розпорядження Збройних сил України, інших військових формувань, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Укрінформ За матеріалами:

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