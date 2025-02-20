Місія МВФ почала працювати в Україні — Finance.ua

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Місія МВФ почала працювати в Україні

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Місія МВФ почала працювати в Україні
Місія МВФ почала працювати в Україні
Місія Міжнародного валютного фонду почала 20 лютого почала працювати в Києві. Плануються переговори з представниками влади України щодо чергового перегляду програми з Україною.
Про це повідомляє представництво МВФ у Києві.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)», — йдеться в заяві Прішили Тофано, постійної представниці МВФ в Україні.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив деталі подальшої співпраці з главою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і завив, що місія почне роботу цього тижня.

Програма МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року МВФ затвердив чотирирічну програму розширеного фінансування з Україною на суму 15,6 мільярда доларів.
За майже два роки дії програми Україна успішно завершила вже шість переглядів — уперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило отримати кредити на 9,8 млрд доларів.
У 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
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Очікується, що кредити надійдуть чотирма траншами: у березні 918 млн доларів, червні — 810 млн, серпні — 540 млн, і грудні — 445 млн доларів.
Нагадаємо, у грудні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2,5−3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.
Загальний дефіцит зовнішнього фінансування України на 2023−2024 роки оцінюють у 148 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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