Глава МВФ висловилася щодо ризиків впливу американських мит на світову економіку — Finance.ua

Глава МВФ висловилася щодо ризиків впливу американських мит на світову економіку Сьогодні 15:03 — Світ

Глава МВФ висловилася щодо ризиків впливу американських мит на світову економіку

У вівторок, 11 лютого, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на Всесвітньому урядовому саміті WGS 2025 в Дубаї назвала нові мита США «історією, що розвивається». Вона зазначила, що на даний час поки занадто рано оцінювати їх вплив на світову економіку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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«Це історія, що розвивається… У нас є елементи торговельної політики, які, як ми очікували, будуть реалізовані і які були оголошені в ході передвиборчої кампанії (Трампа. — Ред.), але є ще дуже багато невідомих. Тому, коли я думаю про вплив на світову економіку, моя відповідь вам сьогодні: поки що зарано про це говорити», — заявила Георгієва.

На її думку, світова економіка виглядає на подив стійкою, незважаючи на низку безпрецедентних потрясінь. Наразі прогнозувати перспективи інфляції важко.

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«Навіть у цьому випадку нам просто потрібно подивитися, як розвиватимуться події. Тому що якщо ми опинимося в ситуації, коли в деяких частинах світу спостерігається уповільнення, яке може підштовхнути центральні банки до зниження процентних ставок, то це може не призвести до інфляції», — наголосила глава МВФ.

Відомо, що президент США Дональд Трамп 10 лютого суттєво підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25%. Цей крок, як він сподівається, допоможе галузям промисловості, що зазнають труднощів у Сполучених Штатах, однак він також ризикує спровокувати багатофронтову торговельну війну.

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