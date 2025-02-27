Гетманцев назвав дві умови для наступного перегляду програми МВФ — Finance.ua
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Гетманцев назвав дві умови для наступного перегляду програми МВФ

Казна та Політика
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Гетманцев назвав дві умови для наступного перегляду програми МВФ
Гетманцев назвав дві умови для наступного перегляду програми МВФ
Україна не виконала два маяки Міжнародного валютного фонду для наступного перегляду програми.
Про це журналістам повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«На сьогодні у нас залишається два маяки, які не виконані, — це скасуання „правок Лозового“, щодо яких іде дискусія з Міжнародним валютним фондом. І друге — це питання стратегії Національної комісії з цінних паперів фондового ринку, яка не була розроблена до кінця січня самою Нацкомісією», — сказав він.
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Він розповів, що 26 лютого Рада ухвалила закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, що також було одним з структурних маяків.
Нагадаємо, 20 лютого Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні з 7-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
За матеріалами:
Українські Новини
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