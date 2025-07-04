Палата представників США остаточно ухвалила «Великий прекрасний закон» Трампа — Finance.ua

Палата представників США остаточно ухвалила «Великий прекрасний закон» Трампа Сьогодні 10:33 — Світ

Палата представників США остаточно ухвалила «Великий прекрасний закон» Трампа

Палата представників США у четвре, 3 липня, ухвалила податково-бюджетний законопроєкт Трампа. Цей закон передбачає розширення податкових пільг, зменшення соціальних витрат і рекордне підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.

Як пише CNN, після багатогодинних дебатів законопроєкт підтримали 218 конгресменів, 214 — проголосували проти.

Очікується, що президент Трамп підпише «великий прекрасний закон» 4 липня, на День незалежності США.

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«Це перше велике законодавче досягнення Трампа за його другий термін після запеклої кампанії викручування рук, яку проводили лідери Республіканської партії, щоб об’єднати глибоко розколоту партію», — зазначає CNN.

За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, «великий і прекрасний закон» за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%.

Що передбачає документ

Як пише FT, законопроєкт передбачає продовження податкових пільг, встановлених за першого терміну Трампа, та реалізацію його останніх передвиборчих обіцянок, нові видатки на Пентагон, Службу прикордонної безпеки, скорочення витрат на програми охорони здоровʼя у США та продовольчої допомоги американцям із низьким рівнем доходу, а також зниження федеральних податків.

Водночас скасовуються «зелені» податкові пільги часів президентства Джо Байдена. Замість цього зростають видатки на оборону та імміграційний контроль.

Законопроєкт передбачає рекордне одноразове підвищення ліміту держборгу на $5 трлн.

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