Статки Трампа зросли на $620 млн завдяки криптовалютам — Finance.ua
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Статки Трампа зросли на $620 млн завдяки криптовалютам

Фондовий ринок
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Статки Трампа зросли на $620 млн завдяки криптовалютам
Статки Трампа зросли на $620 млн завдяки криптовалютам
Особисті статки Дональда Трампа суттєво поповнилися завдяки криптопроєктам: з початку року вони збільшилися щонайменше на $620 млн.
Про це повідомляє Bloomberg.
Загалом тепер його капітал оцінюють приблизно в $6,4 млрд — на $100 млн менше, ніж у день виборів.
Попри те, що Трамп відомий насамперед нерухомістю та ліцензійними угодами, шалену віддачу принесли саме віртуальні активи. Платформа World Liberty Financial реалізувала токенів на $550 млн, з яких близько $390 млн пішли до родини Трампа. Окрім того, випуск мемкоїну з брендом Трампа та стейблкоїну USD1 сприяв додатковим доходам завдяки продажам і зростанню курсу.

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Також Трамп отримав сотні мільйонів на Trump National Doral у Майамі: узгоджена забудова 1500 елітних кондо підняла вартість комплексу з $350 млн до $1,5 млрд. А нестабільність акцій Trump Media & Technology Group (материнської компанії Truth Social) і її фінансові збитки призвели до коливань вартості активів на рівні кількох мільярдів доларів.
Розширені можливості для іноземних партнерств у другій адміністрації Трампа сприяли швидкому зростанню його доходів від криптовалютних проєктів. Частина таких партнерств, зокрема в Metaplanet та низці приватних ініціатив у сфері ШІ та біотехнологій, ще не повністю врахована в підрахунках через обмежену інформацію про фінансові умови.
Хоча формально активи перебувають у трасті, яким керують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, колишній президент безпосередньо отримує вигоду від розширення цифрового портфеля родини.
За матеріалами:
mezha.media
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