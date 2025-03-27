США знову на межі дефолту, але рішення традиційне — підвищення боргового ліміту Сьогодні 15:27 — Світ

США знову на межі дефолту, але рішення традиційне — підвищення боргового ліміту

Сполучені Штати Америки перебувають на межі часткового або й повного дефолту. Congressional Budget Office (CBO) оприлюднила терміновий прогноз, який викликає серйозне занепокоєння не лише США, а й світової фінансової спільноти.

Про це повідомляє Комерсант український з посиланням на Reuters

Експерти попереджають, що держава ризикує не виконати свої боргові зобов’язання на величезну суму — 36,6 трильйонів доларів. За прогнозами фахівців, критична ситуація може виникнути вже цього літа — найімовірніше у серпні або вересні, хоча є ризик настання дефолту вже наприкінці травня або в червні.

Складність прогнозування пов’язана з постійними змінами у надходженнях та витратах державного бюджету. На ситуацію можуть вплинути терміни сплати податків, додаткові фінансові надходження та extraordinary measures, які уряд може застосовувати для тимчасового врегулювання боргових питань.

США досить регулярно стикаються з подібною ситуацією. Традиційно це вирішується підняттям боргового ліміту. Однак водночас це завжди супроводжується політичною кризою, яка впливає і на ринки.

Якщо Конгрес не прийме рішення про підвищення боргового ліміту, уряд США опиниться в критичній ситуації. Це може призвести до затримки бюджетних платежів, часткової або повної неспроможності виконати фінансові зобов’язання та, як найгірший сценарій, до повноцінного дефолту.

Особливу тривогу в США викликає позиція республіканців, які контролюють Палату представників та Сенат. Наразі вони не оприлюднили чіткого плану дій щодо розв’язання боргової проблеми. Подібні затягування переговорів у минулому вже призводили до хвилювань на фінансових ринках та зниження кредитних рейтингів уряду США.

Державний борг США

Державний борг США — це загальна сума фінансових зобов’язань федерального уряду, що формується через перевищення державних видатків над доходами. Він складається з двох основних частин: боргу перед громадськістю, який включає облігації, що перебувають у власності приватних інвесторів, іноземних держав, пенсійних фондів і фінансових установ, та внутрішнього боргу, що становить зобов’язання уряду перед власними трастовими фондами, зокрема соціального забезпечення.

Читайте також Держборг України перевищив 7 трлн гривень

Цифра, названа СВО — 36,6 трлн дол. — це і державний борг, який продовжує зростати. Це зумовлено хронічним бюджетним дефіцитом, економічними кризами та збільшенням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою. Значну частину боргу утримують як внутрішні, так і зовнішні кредитори, серед яких особливу роль відіграють Китай, Японія та країни ЄС.

Комерсант український За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.