Світовий борг досягнув $100 трлн: прогноз на 2025 рік — Finance.ua

Світовий борг досягнув $100 трлн: прогноз на 2025 рік Сьогодні 09:20 — Світ

Світовий борг досягнув $100 трлн: прогноз на 2025 рік

У 2024 році уряди та компанії залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн перевищує доковідний рівень і втричі більше, ніж у 2007 році. Як наслідок, загальний обсяг світового боргу за суверенними та корпоративними облігаціями перевищив $100 трлн.

Про це йдеться у щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опублікованому 20 березня.

Прогноз на 2025 рік

Прогнозується, що у 2025 році заборгованість продовжить зростати. Співвідношення держборгу до ВВП у країнах ОЕСР досягне 85%, що на 10 відсоткових пунктів вище за показник 2019 року та майже вдвічі більше, ніж 2007-го.

Очікується, що випуск суверенних облігацій у країнах ОЕСР цього року сягне рекордних $17 трлн, порівняно з $16 трлн у 2024 році та $14 трлн у 2023-му.

Обсяг державного боргу в обігу зросте до майже $59 трлн у 2025 році з $55 трлн у 2024-му та $54 трлн у 2023-му.

Водночас співвідношення «борг до ВВП» у 2024 році вперше з 2020-го зросло — до 84% із 82% у 2023-му — через уповільнення зростання світової економіки, а в 2025 році може сягнути 85%. Відсоткові витрати країн ОЕСР у 2024-му зросли до 3,3% ВВП із 3% у попередньому році.

Загальний обсяг непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець 2024 року склав $35 трлн.

Лідером за ринком корпоративних облігацій залишаються США з показником $11,4 трлн, де понад 60% припадає на нефінансові компанії. На другому місці — Китай із $6,7 трлн, де понад 60% боргу належить фінансовим установам.

Згідно зі звітом, у найближчі три роки має бути погашено близько 42% державного боргу та 38% корпоративного.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.