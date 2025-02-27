Держборг України перевищив 7 трлн гривень — Finance.ua

Держборг України перевищив 7 трлн гривень
Станом на січень державний та гарантований державою борг України збільшився на 87,03 млрд грн і сягнув 7,07 трлн грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Станом на 31 січня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,07 трлн грн, або $168,99 млрд, а саме:
- державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,14 трлн грн (72,74% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $122,93 млрд;
- державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн (27,26%), або $46,07 млрд.
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Безпосередньо державний борг України дорівнює 6,78 трлн грн (95,91%), або $162,08 млрд, а гарантований державою борг становить 289,08 млрд грн (4,09%) або $6,91 млрд.
Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $2,93 млрд.
Нагадаємо, державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%.
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Обсяг держборгу України вже наближається до 100% ВВП, а потреби у фінансуванні відновлення та реконструкції національної економіки зараз становлять близько 600 млрд дол. Навіть у рамках базового сценарію пікове значення державного боргу — 103,9% ВВП суттєво відхиляється від економічно безпечного рівня. У рамках же негативного сценарію прогнозується перманентне зростання розміру державного боргу із досягненням максимальної величини — 130% ВВП у 2028 році.
У 2024 році борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%. Наразі ця сума становить $22,6 мільярда.
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