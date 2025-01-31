За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%, — Forbes — Finance.ua
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За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%, — Forbes

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За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%, — Forbes
За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%, — Forbes
У 2024 році борг України перед групою Світового банку збільшився на 65%. Наразі ця сума становить $22,6 мільярда.
Про це пише Forbes із посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Зазначається, що група Світового банку фактично стала другим за розміром зовнішнім кредитором України. Першість — за Європейським Союзом, борг перед яким зріс на 34%.
«У 2024 році сукупний державний борг України збільшився на 26,5% до 6981 млрд грн, що еквівалентно 92% ВВП. Прямий державний борг становить 6692 млрд грн (або 95,9% від загального боргу), гарантований державою борг — 289 млрд грн. Частка групи Світового банку у загальному обсязі державного боргу сягнула 14%. Зокрема, її роль серед зовнішніх кредиторів становить вже 19%», — йдеться у матеріалі.
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Причиною настільки стрімкого збільшення боргу перед Світовим банком називають спрямування багатьма міжнародними партнерами фінансування через фонди цієї інституції.
Водночас заборгованість України перед Міжнародним валютним фондом збільшилася у 2024 році до $18,9 млрд. Зростання склало 15%. Варто зазначити, що $4,2 млрд з цієї суми практично не підлягає погашенню.
«Питома вага МВФ у загальній заборгованості України становить 11%, у зовнішньому державному боргу — 16%. Найбільшим зовнішнім кредитором України залишається Європейський союз, заборгованість перед яким за 2024 рік зросла на 34%, до $44 млрд (без урахування європейських банків розвитку). Частка ЄС у державному борзі України становить 27%, зокрема у зовнішньому державному борзі — 37%», — додають у виданні.
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За матеріалами:
УНІАН
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