Госдолг превысит 100% размера экономики Украины в 2026 году, — проект бюджета

Из-за полномасштабной войны госдолг Украины вырос до рекордных уровней. В 2026 году он превысит 100% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№ 14000).

Рост долговой нагрузки

Как отметили в правительстве, из-за необходимости финансирования дефицита бюджета, вызванного полномасштабным вторжением россии, Украина с конца 2022 года вынуждена покрывать расходы преимущественно за счет внешних заимствований.
В результате показатель отношения государственного и гарантированного долга к ВВП превысил предельные 60%, определенные Бюджетным кодексом. Если в 2021 году долг составлял 49% ВВП, то в 2022 году он вырос до 77,8%, в 2024 году — до 91,2%. По прогнозу правительства, к концу 2026 года этот показатель достигнет 106% ВВП.

Временная приостановка ограничения

Сейчас, согласно положениям Бюджетного кодекса, действие нормы о 60% не применяется на период военного положения или других чрезвычайных условий. Проект бюджета-2026 предусматривает дополнительную приостановку этой нормы до конца следующего бюджетного периода.
В то же время у Украины есть обязательства перед Международным валютным фондом. Согласно программе EFF, государство должно восстановить устойчивость долга и достичь постепенного снижения показателя: до 82% ВВП в 2028 году и до 65% в 2033 году.
По материалам:
РБК-Україна
