Средняя зарплата превысила 26 тыс. грн: кто получает больше всего (инфографика) Сегодня 14:16 — Личные финансы

Средняя зарплата превысила 26 тыс. грн: кто получает больше всего (инфографика)

В сентябре средняя зарплата штатных работников в Украине составила 26623 грн, превысив августовский показатель на 712 грн или 2,7% (25 911 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Общая задолженность по выплате заработной платы выросла на 4,9% по сравнению с августом. По состоянию на 1 октября она составила 3,691 млрд грн.

Кто получает самые высокие зарплаты

Традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше всего — 16 901 грн.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в:

Киеве — 40 111 грн,

Луганской области — 32 952 грн,

Днепропетровской области — 27 416 грн.

По данным статистического ведомства, меньше всего платят жителям Черновицкой (18 841 грн) и Кировоградской (19 065 грн) областей.

Ранее Finance.ua писал , что работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила 56 085 грн., а Software Engineers зарабатывают до 79 919 грн в месяц.

На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.

📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.