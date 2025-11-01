Средняя зарплата превысила 26 тыс. грн: кто получает больше всего (инфографика)
В сентябре средняя зарплата штатных работников в Украине составила 26623 грн, превысив августовский показатель на 712 грн или 2,7% (25 911 грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Общая задолженность по выплате заработной платы выросла на 4,9% по сравнению с августом. По состоянию на 1 октября она составила 3,691 млрд грн.
Кто получает самые высокие зарплаты
Традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше всего — 16 901 грн.
Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в:
- Киеве — 40 111 грн,
- Луганской области — 32 952 грн,
- Днепропетровской области — 27 416 грн.
По данным статистического ведомства, меньше всего платят жителям Черновицкой (18 841 грн) и Кировоградской (19 065 грн) областей.
Ранее Finance.ua писал, что работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила 56 085 грн., а Software Engineers зарабатывают до 79 919 грн в месяц.
На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн, а руководители отделений — более 58 тыс. грн.
