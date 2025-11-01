0 800 307 555
Президент анонсировал новые выплаты для украинцев зимой

Казна и Политика
Владимир Зеленский анонсировал новую программу «зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы.
Об этом сообщил президент Украины.
«Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре — зимнюю поддержку. Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что программа будет предусматривать прямую поддержку, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.
Отдельно предусматривают программу для одиноких пожилых людей, многодетных семей, живущих в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе.
Зеленский отметил, что премьер-министр Юлия Свириденко представит все детали, это должно произойти до 15 ноября.
По материалам:
Економічна Правда
