Где в мире живет больше всего миллиардеров

Мир
68
В 2024 году количество миллиардеров в мире увеличилось на 5,6%, достигнув рекордного уровня — 3508 человек. Совокупное состояние богачей выросло на 10,3% и теперь оценивается в 13,4 трлн долларов.
Об этом свидетельствует исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata, сообщает DW.

Рейтинг стран мира с наибольшим количеством миллиардеров

Лидером мирового рейтинга миллиардеров остаются Соединенные Штаты Америки с 1135 сверхбогатыми лицами.
На втором месте — Китай, где насчитывается 321 богач.
Тройку лидеров замкнула Германия — европейский рекордсмен по количеству миллиардеров (184). Основное богатство страны сосредоточено в розничной торговле, автомобилестроении и логистике.
Как отмечают аналитики, экономика Германии отстает от мировых аналогов из-за структурных ограничений, замедляющих создание нового богатства.
В то же время выделяют следующие факторы, которые открывают возможности для роста количества миллиардеров:
  • рост грамотно управляемых активов;
  • высокая доходность акций DAX;
  • увеличенные государственные расходы на оборону и инфраструктуру.
Четвертое место в мировом рейтинге миллиардеров разделили россия и Великобритания — в обеих странах проживает 128 миллиардеров.
Отмечается, что количество состоятельных людей в россии возросло на 8,5%, а их совокупное состояние оценивается в 457 млрд долларов. В Великобритании этот показатель вырос на 4,9%.
Finance.ua уже писал, что, по данным Forbes, в 2025 году в мире насчитывается более 3 000 миллиардеров с суммарным состоянием 13,7 трлн евро. Более пятой части из них проживает в Европе. Больше всего — в Германии, Италии, Великобритании, Франции и Швеции.
Finance.ua
