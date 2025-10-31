0 800 307 555
Трамп сократил квоту на прием беженцев до 7,5 тысячи. Это самый низкий уровень за 40 лет
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о существенном сокращении количества беженцев, принимаемых страной в 2026 финансовом году. Квота уменьшена со 125 тысяч, установленных при президентстве Джо Байдена, до 7,5 тысячи человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press.

Кто в приоритете

Правительство объяснило решение «гуманитарными соображениями» и «национальными интересами». Отмечается, что большинство тех, кого будут принимать в США, составят белые южноафриканцы — африканеры, которых администрация считает жертвами дискриминации.
В то же время другие группы беженцев, в частности афганцы, ранее сотрудничавшие с американскими военными, в этом году в большинстве своем не смогут получить убежище в США.
Решение вызвало резкую реакцию правозащитных и гуманитарных организаций. Президент организации Global Refuge Криш О’Мара Виньяраджа заявила, что новая политика «не просто снижает лимит приема беженцев, но и подрывает моральный авторитет США».
Президент Международного проекта помощи беженцам Шариф Али назвал действия Трампа «очередной политизацией гуманитарной программы».
«Предоставляя приоритет африканерам, администрация фактически запрещает въезд тысячам беженцев, которые уже прошли проверку и были одобрены для переселения», — подчеркнул он.
В течение предыдущего срока Дональд Трамп уже неоднократно сокращал количество беженцев. В 2020 году лимит составлял 15 тысяч, а на этот раз — в пять раз меньше, что является минимальным показателем более чем за 40 лет существования программы приема беженцев в США.
По материалам:
Espreso.tv
