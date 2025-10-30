0 800 307 555
Новая Зеландия ввела санкции против «теневого флота» россии

Мир
31
Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций, который охватывает российскую нефтяную отрасль и так называемый «теневой флот».
Об этом сообщил министр иностранных дел Уинстон Питерс во время встречи с коллегами из скандинавских стран в Стокгольме, передает Общественное.

Санкции против судов и компаний

Питерс заявил, что санкции введены против еще 65 судов «теневого флота», а также против физических и юридических лиц из беларуси, Ирана и Северной Кореи. Они, по словам Министра, принимают участие в переработке, транспортировке и финансировании торговли российской нефтью.
Так называемый «теневой флот» состоит из танкеров, перевозящих подсанкционные грузы из Ирана, россии и Венесуэлы, скрывая настоящие маршруты с помощью поддельных документов, названий и координат.
«Эти участники являются частью более широкой сети, позволяющей торговлю российской нефтью, подрывая глобальные усилия по сокращению финансирования незаконной войны россии. Нанося удар по цепочке поставок нефти, Новая Зеландия решительно поддерживает международные попытки заставить россию сесть за стол переговоров».
Ранее медиа сообщали о небольшой страховой компании из Новой Зеландии, которая предоставляла страхование судам, перевозившим иранскую и российскую нефть в обход санкций, позволяя им заходить в порты.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, «теневой флот» россии насчитывает более тысячи танкеров. Из них около 238 активно используются для обхода санкций. Эти суда сменяют флаги, отключают системы отслеживания и часто работают без страхования, что затрудняет их идентификацию.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Reuters писал, что на рынке сырой нефти распространено мнение, что западные санкции против российского экспорта достаточно бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы обеспечить поток грузов. Это означает, что любые принимаемые новые меры приводят лишь к быстротечному повышению цен, которое исчезает перед лицом реальности практически непрерывных потоков.
Как отмечает издание, очевидно, что западные санкции против россии не оказывают значительного влияния на убеждение президента путина прекратить войну в Украине, и они также вряд ли приведут к значительному сокращению объемов экспорта. Но они затрудняют для россии продажу сырой нефти, и деньги, полученные за баррель, могут уменьшиться.
По материалам:
suspilne.media
Санкции
