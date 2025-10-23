ЕС согласовал 19-й пакет санкций против россии Сегодня 10:41

Страны Европейского Союза одобрили 19-й пакет санкций против россии. Одним из ключевых решений стало введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС, передает Reuters.

Последней страной, которая воздерживалась, была Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо требовал от Еврокомиссии гарантий относительно высоких цен на энергоносители и согласования климатических целей с потребностями автомобильной и тяжелой промышленности.

Детали 19-го пакета санкций

Запрет на импорт СПГ вступит в силу в два этапа:

краткосрочные контракты завершатся через шесть месяцев;

долгосрочные — с 1 января 2027 года.

Таким образом, полный запрет будет действовать на год раньше, чем это предполагал первоначальный план Еврокомиссии по постепенному отказу от российских ископаемых ресурсов.

Кроме того, новый пакет предусматривает:

расширение ограничений для российских дипломатов;

добавление 117 судов из «теневого флота» москвы, преимущественно танкеров (в общей сложности теперь 558 судов);

включение в список банков из Казахстана и беларуси.

По данным дипломатических источников ЕС, четыре китайских компании, связанных с нефтяной промышленностью, также попадут под санкции. Речь идет о двух нефтеперерабатывающих компаниях, торговой фирме и одной структуре, которая помогает россии обходить санкции. Их названия будут обнародованы после официального принятия пакета.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла , что нынешние санкции уже имеют эффект: ВВП россии, который в 2024 году вырос на 4,3%, в 2025-м может замедлиться до 0,9%.

22 октября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении россии. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения вводятся в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине.

Кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».

