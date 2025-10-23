День финансов: решение НБУ по учетной ставке, обновление в паспортах-книжечках, тарифы на электроэнергию Сегодня 17:45

Четверг, 23 октября. НБУ сохранил учетную ставку, правительство продлило фиксированные тарифы на электроэнергию, а США ввели санкции против россии.

Решения по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. В Нацбанке объяснили, что учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне при текущих условиях целесообразно. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка.

В Нацбанке добавили , что банки в третьем квартале зафиксировали рост объемов и стоимости привлеченных средств клиентов и ожидают их дальнейший приток по устоявшейся стоимости. Так, в IV квартале рекордное количество банков ожидает дальнейший приток средств.

Как заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, возможный выезд части украинцев в возрасте 18−22 лет за границу не создаст критических рисков для экономики.

Санкции против россии

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении россии. Они коснутся российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Кроме того, санкции коснутся компаний, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую.

Со своей стороны, страны Европейского Союза одобрили 19-й пакет санкций против россии. Одним из ключевых решений стало введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Цены на электроэнергию для населения

Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил , что Киев стоит на пороге четвертого в условиях военного положения отопительного сезона, который будет самым сложным за все годы полномасштабной войны.

Оформление паспортов в виде книжечки

Верховная Рада приняла проект постановления, согласно которому все записи в паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки будут осуществляться только на государственном языке.

Места для автомобилей с детьми

Рада поддержала законопроект, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет. Теперь владельцы парковочных площадок будут обязаны выделять и обустраивать места для парковки транспортных средств, управляемых водителями с детьми до трех лет и имеющих соответствующий опознавательный знак.

Также депутаты зарегистрировали законопроект, который должен установить штрафные баллы за нарушение ПДД. Если водитель получит 15 и более штрафных баллов, полиция сможет временно приостанавливать его удостоверение водителя.

Базовая социальная помощь

Профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект № 14051 о предоставлении базовой социальной помощи. В настоящее время базовая помощь действует в пределах 2-летнего экспериментального проекта. Закрепление на законодательном уровне позволит реализовать проект на постоянной основе.

Пенсии украинцев

По данным Опендатабот, несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Так, в октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 436 грн, или около 133 евро. Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает только 3 340 грн в месяц.

Кредиты для бизнеса

Кабмин принял постановление, предусматривающее предоставление государственных гарантий на сумму почти 15 млрд грн для 17 успешно прошедших отбор банков.

Также банки положительно оценивают перспективы кредитования и планируют и дальше расширять портфели ссуд.

