ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу схвалили 19-й пакет санкцій проти росії. Одним із ключових рішень стало запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомило данське головування в Раді ЄС, передає Reuters.

Останньою країною, яка утримувалася, була Словаччина. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо вимагав від Єврокомісії гарантій щодо високих цін на енергоносії та узгодження кліматичних цілей із потребами автомобільної та важкої промисловості.

Деталі 19-го пакета санкцій

Заборона на імпорт СПГ набуде чинності у два етапи:

короткострокові контракти завершаться через шість місяців;

довгострокові — з 1 січня 2027 року.

Таким чином, повна заборона діятиме на рік раніше, ніж це передбачав початковий план Єврокомісії щодо поступового відмовлення від російських викопних ресурсів.

Окрім того, новий пакет передбачає:

розширення обмежень для російських дипломатів;

додавання 117 суден із «тіньового флоту» москви, переважно танкерів (загалом тепер 558 суден);

включення до списку банків з Казахстану та білорусі.

За даними дипломатичних джерел ЄС, чотири китайські компанії, пов’язані з нафтовою промисловістю, також потраплять під санкції. Йдеться про дві нафтопереробні компанії, торговельну фірму та одну структуру, яка допомагає росії обходити санкції. Їхні назви оприлюднять після офіційного ухвалення пакета.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла , що нинішні санкції вже мають ефект: ВВП росії, який у 2024 році зріс на 4,3%, у 2025-му може уповільнитися до 0,9%.

22 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф Вони торкнуться російських компаній «Роснефть» і «Лукойл». Обмеження запроваджують у зв’язку з відсутністю серйозної прихильності росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Крім «Роснефти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснефти» і 6 — «Лукойлу».

