рф хоче «заморозити» Україну: до чого варто готуватися Сьогодні 14:23

Керівник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак пояснив, наскільки високим є ризик того, що Україна може «замерзнути» цієї зими через постійні російські обстріли.

В інтерв’ю РБК-Україна він підкреслив, що Росія всі 4 роки намагається це зробити, нічого нового не відбувається.

«Усі ці роки росія ставить собі за мету залишити без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон. Нічого не змінилося. І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем’єр-міністра Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент - усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — зазначив він.

За його словами, американцям передали чіткий перелік того, що нам потрібно. І американські партнери готові нам із цим допомагати, як і європейські.

«Що стосується ризиків — звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати. Президент щодня приділяє цьому багато часу, прем’єр-міністр, міністр енергетики та інші члени уряду виїжджають на місця обстрілів. Реагують моментально. І якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи», — пояснив Єрмак.

Він нагадав, що ми отримали повне підтвердження підтримки щодо протиповітряної оборони, і насамперед щодо систем Patriot.

«Ця підтримка — багатокомпонентна, і я не можу розкривати всі деталі. Звичайно, найефективніші системи — новітні, але на них дуже високий попит. Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близько до вікна видачі. Найголовніше тут — Трамп дав „зелене світло“, тож по цій лінії питання переважно технічні», — наголосив керівник ОП.

