День фінансів: рішення НБУ щодо облікової ставки, оновлення в паспортах-книжечках, тарифи на електроенергію Сьогодні 17:45

Четвер, 23 жовтня. НБУ зберіг облікову ставку, уряд продовжив фіксовані тарифи на електроенергію, а США запровадили санкції проти росії.

Рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. У Нацбанку пояснили, що враховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов є доцільним. Це дасть змогу підтримати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та стійкість валютного ринку.

У Нацбанку додали , що банки в третьому кварталі зафіксували зростання обсягів та вартості залучених коштів клієнтів і очікують на їх подальший приплив за сталої вартості. Так, у IV кварталі рекордна кількість банків очікує подальший приплив коштів.

Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, можливий виїзд частини українців віком 18−22 років за кордон не створить критичних ризиків для економіки.

Санкції проти росії

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнуться російських компаній «Роснафта» і «Лукойл». Крім того, санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо.

Зі свого боку країни Європейського Союзу схвалили 19-й пакет санкцій проти росії. Одним із ключових рішень стало запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Ціни на електроенергію для населення

Кабінет Міністрів продовжив дію покладення спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни сплачуватимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Мер столиці Віталій Кличко відмітив , що Київ стоїть на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.

🎬 Про комунальні тарифи в Україні поговоримо і в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Оформлення паспортів у вигляді книжечки

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови, відповідно до якої всі записи у паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки здійснюватимуться лише державною мовою.

Місця для автомобілів з дітьми

Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років. Тепер власники паркувальних майданчиків будуть зобов’язані виділяти та облаштовувати місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з дітьми до трьох років і які мають відповідний розпізнавальний знак.

Також депутати зареєстрували законопроєкт, який має встановити штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Якщо водій отримає 15 і більше штрафних балів, поліція зможе тимчасово призупиняти дію його посвідчення водія.

Базова соціальна допомога

Профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт № 14051 щодо надання базової соціальної допомоги. Наразі базова допомога діє в межах 2-річного експериментального проєкту. Закріплення на законодавчому рівні дасть можливість реалізувати проєкт на постійній основі.

Пенсії українців

За даними Опендатабот, попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Так, у жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро. Майже третина українських пенсіонерів — 3,3 мільйони людей — отримує лише 3 340 грн на місяць.

Водночас у Україні зростає кількість осіб зі статусом учасників бойових дій. На які виплати можуть розраховувати ці люди після виходу на заслужений відпочинок — розповідаємо тут

Кредити для бізнесу

Кабмін прийняв постанову, яка передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

Також банки позитивно оцінюють перспективи кредитування та планують і далі розширювати портфелі позик.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.