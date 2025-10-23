0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнесу спростили оформлення актів наданих послуг

35
Бізнесу спростили оформлення актів наданих послуг
Бізнесу спростили оформлення актів наданих послуг
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14023, яким мають спростити бізнесу оформлення первинних документів з надання послуг.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Як зазначив ініціатор документу, нардеп Данило Гетманцев, «законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу».

Що зміниться

Законопроєкт передбачає, що під час оформлення акта наданих послуг будуть необов’язковими такі реквізити:
  • посада,
  • прізвище,
  • та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги.
Така норма діятиме за умови, що:
  • такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором,
  • а вартість наданих послуг була оплачена замовником у повному обсязі в безготівковій формі.
Водночас зазначені положення не поширюються на вимоги до оформлення первинних документів щодо надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів. У цьому випадку зберігаються чинні вимоги до їх оформлення.
Відповідні зміни вносяться до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Раніше Finance.ua повідомляв, що уряд планує скасувати акти виконаних робіт — сумарна економія українського бізнесу за рахунок скасування актів оцінюється на рівні 20 млрд гривень на рік.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems