Бізнесу спростили оформлення актів наданих послуг

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14023, яким мають спростити бізнесу оформлення первинних документів з надання послуг.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як зазначив ініціатор документу, нардеп Данило Гетманцев, «законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу».

Що зміниться

Законопроєкт передбачає, що під час оформлення акта наданих послуг будуть необов’язковими такі реквізити:

посада,

прізвище,

та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги.

Така норма діятиме за умови, що:

такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором,

а вартість наданих послуг була оплачена замовником у повному обсязі в безготівковій формі.

Водночас зазначені положення не поширюються на вимоги до оформлення первинних документів щодо надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів. У цьому випадку зберігаються чинні вимоги до їх оформлення.

Відповідні зміни вносяться до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Раніше Finance.ua повідомляв , що уряд планує скасувати акти виконаних робіт — сумарна економія українського бізнесу за рахунок скасування актів оцінюється на рівні 20 млрд гривень на рік.

