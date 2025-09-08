Уряд планує скасувати акти виконаних робіт Сьогодні 11:22

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.

Про це написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік», — розповіла очільниця уряду.

Народний депутат Ярослав Железняк у відповідь на такий анонс зазначив, що такий законопроєкт вже давно був внесений в Раді. Однак Міністерство фінансів було категорично проти його ухвалення.

«Не дуже хочу розчарувати нашого Премʼєра, але такий законопроєкт давно вже в Раді був внесений. Я автор. Там Мінфін категорично був проти — тож, ви там в уряді якось розберіться з позицією», — написав Железняк.

Свириденко анонсувала нові програми підтримки бізнесу

Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи «Зроблено в Україні»:

Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн.

Активно розвиваються на Закарпатті і індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.

Програма «5−7-9» дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн.

Продовжують фінансувати гранти на розвиток переробної промисловості — до 8 млн грн на обладнання.

Розширюють дію програм часткової компенсації вартості української техніки — 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.

