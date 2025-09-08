0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд планує скасувати акти виконаних робіт

79
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.
Про це написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік», — розповіла очільниця уряду.
Читайте також
Народний депутат Ярослав Железняк у відповідь на такий анонс зазначив, що такий законопроєкт вже давно був внесений в Раді. Однак Міністерство фінансів було категорично проти його ухвалення.
«Не дуже хочу розчарувати нашого Премʼєра, але такий законопроєкт давно вже в Раді був внесений. Я автор. Там Мінфін категорично був проти — тож, ви там в уряді якось розберіться з позицією», — написав Железняк.

Свириденко анонсувала нові програми підтримки бізнесу

Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи «Зроблено в Україні»:
  • Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн.
  • Активно розвиваються на Закарпатті і індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.
  • Програма «5−7-9» дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн.
  • Продовжують фінансувати гранти на розвиток переробної промисловості — до 8 млн грн на обладнання.
  • Розширюють дію програм часткової компенсації вартості української техніки — 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems