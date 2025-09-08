Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт, і відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду.
Про це написала у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, законопроєкт скасовує обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.
«Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік», — розповіла очільниця уряду.
Народний депутат Ярослав Железняк у відповідь на такий анонс зазначив, що такий законопроєкт вже давно був внесений в Раді. Однак Міністерство фінансів було категорично проти його ухвалення.
«Не дуже хочу розчарувати нашого Премʼєра, але такий законопроєкт давно вже в Раді був внесений. Я автор. Там Мінфін категорично був проти — тож, ви там в уряді якось розберіться з позицією», — написав Железняк.
Свириденко анонсувала нові програми підтримки бізнесу
Під час візиту на Закарпаття Юлія Свириденко зустрілася з місцевими підприємцями і обговорила актуальні проблеми бізнесу регіону. Вона розповіла про нові програми підтримки українських виробників у рамках ініціативи «Зроблено в Україні»:
- Для релокованих підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн.
- Активно розвиваються на Закарпатті і індустріальні парки. Держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків.
- Програма «5−7-9» дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн.
- Продовжують фінансувати гранти на розвиток переробної промисловості — до 8 млн грн на обладнання.
- Розширюють дію програм часткової компенсації вартості української техніки — 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати.
👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.
Поділитися новиною
Також за темою
Атака на Трипільську ТЕС не вплинула на електропостачання у Києві — ДТЕК
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт
Пишний прокоментував врегулювання обігу віртуальних активів
Кабмін компенсуватиме кошти за опалення будинків дровами: хто отримає 20 тис. грн
Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування
Уряд розробляє концепцією розвитку електрозарядної мережі