Велика Британія ввела санкції проти «Роснафти» і «Лукойла» Сьогодні 19:33

Велика Британія розширила санкційний список, додавши до нього російські нафтові гіганти «Роснафту» та «Лукойл», а також індійську компанію Nayara Energy, співвласником якої є «Роснафта», пише УНН із посиланням на офіційний портал уряду Великої Британії.

Згідно з рішенням британської влади, усі активи компаній та осіб, які потрапили під обмеження, будуть заморожені на території Сполученого Королівства. У документі зазначено, що «Роснафта» та «Лукойл» підтримують уряд росії, продовжуючи діяльність у стратегічно важливому для економіки країни енергетичному секторі.

Раніше Лондон уже застосував персональні санкції проти керівників компаній: до глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна у березні 2022 року та очільника «Лукойлу» Вагіта Алекперова у квітні 2022 року. Крім того, у британському санкційному списку вже були деякі представники керівництва «Роснафти» та судна, пов’язані з обома корпораціями.

УНН За матеріалами:

