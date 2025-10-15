0 800 307 555
укр
Велика Британія ввела санкції проти «Роснафти» і «Лукойла»

Велика Британія розширила санкційний список, додавши до нього російські нафтові гіганти «Роснафту» та «Лукойл», а також індійську компанію Nayara Energy, співвласником якої є «Роснафта», пише УНН із посиланням на офіційний портал уряду Великої Британії.
Велика Британія запровадила нові санкції проти російських нафтових гігантів «Роснафти» та «Лукойл». До оновленого санкційного списку, опублікованого 15 жовтня, також увійшла індійська компанія Nayara Energy, співвласником якої є «Роснафта».
Згідно з рішенням британської влади, усі активи компаній та осіб, які потрапили під обмеження, будуть заморожені на території Сполученого Королівства. У документі зазначено, що «Роснафта» та «Лукойл» підтримують уряд росії, продовжуючи діяльність у стратегічно важливому для економіки країни енергетичному секторі.
Раніше Лондон уже застосував персональні санкції проти керівників компаній: до глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна у березні 2022 року та очільника «Лукойлу» Вагіта Алекперова у квітні 2022 року. Крім того, у британському санкційному списку вже були деякі представники керівництва «Роснафти» та судна, пов’язані з обома корпораціями.
