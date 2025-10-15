День фінансів: податки на OLX, Prom, Bolt та на прибутки банків, пенсії українців Сьогодні 17:35

У середу, 15 жовтня, Комітет ВР підтримав підвищення податку на прибутки банків, а також визначили розміри податку OLX, Prom, Bolt.

OLX, Prom, Bolt: підтримано урядовий законопроєкт

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ. Деталі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Податки на прибутки банків до 50%

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти законопроект № 14097 про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50%. Про це повідомляє член комітету Ярослав Железняк. Відповідно норма має принести бюджету 15−23 млрд гривень у 2026 році, і 5 млрд гривень у 2027 році.

МВФ дав прогноз щодо курсу долара в Україні

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Про це повідомляє прогноз World Economic Outlook (WEO ) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року. Детально дивіться в інфографіці, який курс нас чекає.

Сьогодні Finance.ua проаналізував схеми шахрайств, що існують на ринку купівлі-продажу сільгоспземель для фізичних осіб.

Чому затримуються виплати «Національного кешбеку»

Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Як інформує Мінекономіки, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває в активній стадії обробки.

Податкові переваги Дія. City

Дія. City залишається одним із ключових драйверів розвитку ІТ-сектору, але структура податкових надходжень свідчить про потребу у нових стимулах.

Скільки отримують пенсіонери в Україні

Про це свідчить статистика Пенсійного фонду України. Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховують 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 436 грн.

Також в ПФ нагадали, кому треба пройти ідентифікацію до листопада.

Ринок праці: які тенденції з’явились у 2025 році

Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Нині на ринку праці зберігаються тенденції 2022−24-х років. Майже така кількість людей звертається до Служби зайнятості. З початку цього року вже 520 тисяч українців отримали наші послуги.

Нова програма забезпечення житлом ВПО старшого віку

Міністерство соціальної політики працює над новою програмою забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Штрафи за порушення військового обліку

Станом на початок жовтня 2025 року в Україні зафіксовано 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку . З них 14 454 провадження, тобто близько третини, уже завершені.

Ціни на оренду житла в Україні восени

Як повідомляє Державна служба статистики, середня плата за оренду 1-кім. квартири у вересні склала 7 816 гривень, це на 8,3% дорожче ніж минулого року. У вересні-жовтні ціни на оренду житла зросли в середньому на 8,3%.

