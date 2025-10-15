Трамп згадав великі черги за бензином у рф і заявив, що російська економіка близька до краху Сьогодні 20:20

Трамп згадав великі черги за бензином у рф і заявив, що російська економіка близька до краху

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка близька до краху, а влада РФ не хоче закінчувати війну, тому він зустрінеться з Володимиром Зеленським та обговорить поставки ракет Tomahawk.

Про це Трамп заявив на пресконференції у Білому домі.

Він повідомив, що 17 жовтня зустрінеться з Зеленським.

«Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю, він хотів би отримати Tomahawk, всі їх хочуть. У нас їх багато», — сказав Трамп.

За його словами, він дуже розчарований президентом рф володимиром путіним.

«Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Він вступає вже в четвертий рік війни, яку слід було закінчити. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Тепер він незабаром увійде у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, приблизно», — наголосив Трамп.

Він додав, що у росії наразі довгі черги за бензином, а російська економіка близька до краху.

Діло За матеріалами:

