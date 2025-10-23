Amazon доверит ИИ много задач и найдет еще больше работы для людей
Роботы на основе искусственного интеллекта позволят компании объединить усилия и сократить затраты в нескольких направлениях, но наряду с этим планируется много другой работы именно для людей. Об этом недавно заявил гендиректор Amazon и представитель направления Robotics.
Об этом пишет New York Times и The Verge.
В контексте дискуссии о том, действительно ли ИИ забирает рабочие места, появился ответ от одного из крупнейших работодателей в США, компании Amazon.
Несмотря на опасения, что гендиректор Amazon может продолжить политику сокращения рабочих мест из-за «эффективности» искусственного интеллекта, в технологическом секторе видят ситуацию несколько иначе.
Главный технолог Amazon Robotics Тай Брейди заявил в публикации компании, что будущее связано как с внедрением работы ИИ, так и подключением людей к ряду задач, среди которых будут новые направления.
Настоящий заголовок не о роботах… Речь идет о людях — и о будущем роботов, которое мы строим вместе, сообщил специалист.
Опубликован также ответ спикера Amazon на сообщение New York Times, в котором говорится, что «ни одна компания не создала больше рабочих мест в США за последнее десятилетие, чем Amazon».
Но ключевой тезис — это июньское письмо генерального директора Энди Джасси к сотрудникам.
Этот месседж несколько более четкий в контексте внедрения ИИ и потребности в людях.
