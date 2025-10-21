Украинцы стали чаще платить картами и реже снимать наличные: средние чеки Сегодня 14:35 — Финтех и Карты

Украинцы стали чаще платить картами и реже снимать наличные: средние чеки

Общее количество операций по платежным картам в Украине за девять месяцев 2025 года выросло на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Денежные объемы увеличились на 16,3%.

Такие данные обнародовала Украинская процессинговая компания (UPC) по результатам обработки операций 14 банков-клиентов.

«За девять месяцев 2025 года отмечается незначительное увеличение активности держателей карт, объемы операций также демонстрируют рост под влиянием инфляции и увеличения денежной массы. Сейчас украинцы больше переводят и тратят на товары и услуги, чем год назад, но гораздо реже посещают АТМ», — говорится в сообщении.

Оплаты картой в POS-терминалах

Количество покупок с помощью карт выросло на 14,7%, в среднем украинцы совершили 10 трансакций на одну активную карту.

Расходы держателей карт увеличились на 56,5%. Средний чек вырос на 36% и составил 883 грн.

Снятие наличных

Количество операций по снятию наличных денег снизилось на 11,3%. Тем не менее, общие объемы таких трансакций выросли на 8,2%.

Украинцы пользовались банкоматом в среднем раз в месяц, однако снимали большие суммы: средняя сумма одной операции выросла на 23% до 6 301 грн.

Расчеты в интернете

Количество онлайн-платежей уменьшилось на 12,5%, а их объемы — на 24,3%. Средний чек в интернете составил 1 911 грн, что на 13,4% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего держатели карт тратят на коммунальные услуги, видеоигры, пополняют мобильные телефоны, заказывают такси, покупают продукты.

Переводы с карты на карту

Этот сегмент рынка продемонстрировал самый активный рост. Число таких операций увеличилось на 27,8%, а денежные объемы на 12,2%. Средняя сумма перевода составила 2 321 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.