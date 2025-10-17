Максимальная скорость интернета, которую может выдать Starlink
Эксперты рассказали, насколько быстрый интернет теперь можно получить через Starlink. Спутниковая сеть SpaceX насчитывает уже более 8400 спутников на орбите.
На суше пользователи получают в среднем от 150 до 320 Мбит/с в зависимости от региона, а вот на воде система установила новый рекорд.
Как рассказали в BGR, во время тестов на круизном лайнере Star of the Seas скорость соединения достигла 10 Гбит/с. Для сравнения, фильм в HD-качестве можно скачать за четыре секунды, а архив на 256 ГБ — за три с половиной минуты.
Во многом такое стало возможным благодаря специальному шлюзу стоимостью 1.25 миллиона долларов, обеспечивающему устойчивый сигнал на всем судне.
Эксперты отмечают, что ранее спутниковый интернет считался скорее запасным вариантом, медленным и нестабильным. Теперь же даже портативная антенна Starlink Mini выдает до 270 Мбит/с, что достаточно для игр, стриминга и видеозвонков.
