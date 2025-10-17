0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Максимальная скорость интернета, которую может выдать Starlink

Финтех и Карты
14
Эксперты рассказали, насколько быстрый интернет теперь можно получить через Starlink. Спутниковая сеть SpaceX насчитывает уже более 8400 спутников на орбите.
На суше пользователи получают в среднем от 150 до 320 Мбит/с в зависимости от региона, а вот на воде система установила новый рекорд.
Как рассказали в BGR, во время тестов на круизном лайнере Star of the Seas скорость соединения достигла 10 Гбит/с. Для сравнения, фильм в HD-качестве можно скачать за четыре секунды, а архив на 256 ГБ — за три с половиной минуты.
Во многом такое стало возможным благодаря специальному шлюзу стоимостью 1.25 миллиона долларов, обеспечивающему устойчивый сигнал на всем судне.
Эксперты отмечают, что ранее спутниковый интернет считался скорее запасным вариантом, медленным и нестабильным. Теперь же даже портативная антенна Starlink Mini выдает до 270 Мбит/с, что достаточно для игр, стриминга и видеозвонков.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems