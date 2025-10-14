ЕЦБ назвал основные риски цифрового евро Сегодня 02:31 — Финтех и Карты

ЕЦБ назвал основные риски цифрового евро

Европейский центральный банк предупреждает, что в условиях массового оттока депозитов в новую цифровую валюту банки потеряют до €700 миллиардов.

К такому выводу специалисты пришли, смоделировав сценарий запуска цифрового евро, К такому выводу специалисты пришли, смоделировав сценарий запуска цифрового евро, пишет Reuters.

Исследование оценивало потенциальные риски введения цифровой валюты, фактически являющейся электронным кошельком, гарантированным ЕЦБ. При пессимистическом сценарии, если лимит индивидуального хранения цифровых евро составит €3000, вкладчики могли бы вывести €699 миллиардов с банковских счетов. В таком случае около 13 из 2025 банков оказались бы в дефиците ликвидности.

ЕЦБ подчеркнул, что такой сценарий маловероятен и завышает риски, поскольку не учитывает клиентов с несколькими счетами. В базовом сценарии, где граждане не используют полностью разрешенный лимит цифровых евро, отток составил бы более 100 миллиардов евро.

Банк также смоделировал другие варианты лимитов — €500, €1000 и €2000. Во всех этих вариантах отток депозитов уменьшался пропорционально, подтверждая, что ограничения эффективно снижают опасности для банковской ликвидности. В то же время, по оценкам ЕЦБ, лимит в 3000 евро может уменьшить доходность банков в среднем на 0,3 процентного пункта.

Напомним, ЕЦБ работает над запуском цифровой валюты центрального банка, привязанной к евро, с 2021 года, однако до сих пор главным препятствием остается принятие законодательной базы в Европейском парламенте.

в середине 2029 года. Ранее Finance.ua сообщал , что Европейский центральный банк рассматривает возможность введения цифрового евро

fintechinsider По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.