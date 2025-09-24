ЄЦБ назвав орієнтовну дату запуску цифрового євро Сьогодні 15:24 — Фінтех і Картки

ЄЦБ назвав орієнтовну дату запуску цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) розглядає можливість запровадження цифрового євро в середині 2029 року.

Про це заявив член Виконавчої ради П’єро Чіполлоне, повідомляє Crypto Briefing

За його словами, цифровий євро стане електронним еквівалентом готівки, призначеним для щоденних транзакцій.

Читайте також Євро проти долара: чому Європа зволікає зі зміцненням своєї валюти

ЄЦБ розпочав підготовчу фазу проєкту ще наприкінці 2023 року — вона охоплює технічну розробку та створення законодавчої бази на рівні ЄС, яка має гарантувати захист конфіденційності та протидію відмиванню коштів. Очікується, що остаточний дизайн валюти визначать до 2026 року.

Нині понад 130 країн світу вивчають або розробляють власні цифрові валюти центральних банків. Серед прикладів — цифровий юань, який Китай запустив у 2020 році та вже використав для мільярдів транзакцій, що підтверджує глобальну тенденцію до відмови від готівки.

Нагадаємо, раніше FT писав , що Європейський Союз пришвидшує роботу над запуском цифрового євро після того, як США ухвалили історичний закон, що регулює ринок стейблкоїнів обсягом понад $288 млрд. Нові американські правила викликали занепокоєння у Брюсселі щодо конкурентоспроможності європейської валюти та її ролі у глобальній фінансовій системі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.