Євросоюз активізує роботу над цифровим євро — Finance.ua

Фінтех і Картки
16
Європейський Союз пришвидшує роботу над запуском цифрового євро після того, як США ухвалили історичний закон, що регулює ринок стейблкоїнів обсягом понад $288 млрд. Нові американські правила викликали занепокоєння у Брюсселі щодо конкурентоспроможності європейської валюти та її ролі у глобальній фінансовій системі.
Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією джерел FT, чиновники ЄС розглядають можливість розміщення цифрового євро не лише на приватній, а й на публічній блокчейн-платформі, такій як Ethereum чи Solana.
Раніше цей варіант відкидали через ризики конфіденційності, але швидке просування США змусило європейських регуляторів «переглянути підхід».

Чим загрожує домінування долара

Використання доларових стейблкоїнів може відтіснити євро у міжнародних розрахунках.
Існує ризик, що європейські депозити «перетікатимуть» до США. Долар може ще більше посилити позиції у кросбордерних платежах.
«Європа не може дозволити собі надмірну залежність від іноземних платіжних рішень», — наголосив член правління ЄЦБ П’єро Чиполлоне.

Хто теж вводить цифрову валюту

  • Китай активно впроваджує цифровий юань.
  • Велика Британія розглядає цифровий фунт.
  • У США стейблкоїни випускають компанії Circle і Tether, а великі банки, як-от Citi та JPMorgan, готуються до запуску власних токенів.
Хоча вже існують євро-стейблкоїни, найбільший з яких належить Circle із капіталізацією $225 млн, створення цифрового євро від ЄЦБ закріпило б стратегічну автономію регіону та знизило залежність від доларових токенів.
ЄЦБ заявив, що досліджує різні технології — як централізовані, так і децентралізовані, включно з технологіями розподіленого реєстру. Остаточне рішення щодо архітектури цифрового євро ще не ухвалене.
За матеріалами:
УНН
Фінтех
