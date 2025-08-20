Що варто знати про оподаткування переказів — Finance.ua
Що варто знати про оподаткування переказів

Фінтех і Картки
Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім, є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.
Про це пише 24 Канал.

Які перекази не оподатковуються

Будь-який переказ на банківську картку в Україні вважається отриманням доходу, з якого необхідно сплатити податки, окрім конкретних випадків звільнення від оподаткування.
За законом, не потрібно платити податки:
  • з пенсії;
  • з аліментів;
  • з допомоги на поховання;
  • зі студентських стипендій;
  • з виплат за договорами страхування;
  • з компенсації донорам крові;
  • з повернення боргів.
Не підлягають також оподаткуванню кошти, які виплачуються як допомога учасникам бойових дій, військовим та членам їхніх родин, а також донати українців волонтерам.

Читайте також: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт

Окрім того, до переліку винятків з оподаткування належать:
  • кошти, які людина отримує від продажу вторинної сировини;
  • зарахування на картку від продажу власної сільськогосподарської продукції;
  • грошові перекази ФОПів на особисті картки;
  • перекази на картку між родичами першого та другого ступеня споріднення — батьками, чоловіком та дружиною, дітьми, братами та сестрами, онуками, бабусями та дідусями.
Не сплачуються податки з майнових подарунків, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімалка складає 8 000 гривень, отже подарунки не оподатковуються вартістю до 2 000 гривень.

Втім, навіть ті кошти, з яких не потрібно сплачувати податки, у певних випадках можуть оподатковуватися. Тому потрібно дуже уважно ставитися до кожного банківського переказу та чітко розуміти його призначення.
Зокрема, можуть стягнути податки з донатів на армію, якщо волонтер не має офіційної реєстрації своєї діяльності. Він також зобов’язаний подавати декларацію про доходи, вказавши суми донатів.
Повернення боргів може викликати запитання у податкової, тому необхідно мати підтвердження боргових зобов’язань. Це може бути договір чи розписка. До того ж звільняється від податків повернення боргів лише протягом трьох років з моменту отримання позики.
Грошові подарунки, на відміну від майнових, не звільнені від сплати податків. Винятки становлять лише подарунки близьким родичам (1 — 2 ступінь спорідненості).
За матеріалами:
Телеканал 24
Фінтех
Payment systems