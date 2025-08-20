Що варто знати про оподаткування переказів — Finance.ua

Що варто знати про оподаткування переказів
Українці мають сплачувати податки з коштів, які отримують на свої банківські картки. Втім, є низка винятків, коли банківські зарахування не оподатковуються.
Про це пише 24 Канал.
Які перекази не оподатковуються
Будь-який переказ на банківську картку в Україні вважається отриманням доходу, з якого необхідно сплатити податки, окрім конкретних випадків звільнення від оподаткування.
За законом, не потрібно платити податки:
- з пенсії;
- з аліментів;
- з допомоги на поховання;
- зі студентських стипендій;
- з виплат за договорами страхування;
- з компенсації донорам крові;
- з повернення боргів.
Не підлягають також оподаткуванню кошти, які виплачуються як допомога учасникам бойових дій, військовим та членам їхніх родин, а також донати українців волонтерам.
Читайте також: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
Окрім того, до переліку винятків з оподаткування належать:
- кошти, які людина отримує від продажу вторинної сировини;
- зарахування на картку від продажу власної сільськогосподарської продукції;
- грошові перекази ФОПів на особисті картки;
- перекази на картку між родичами першого та другого ступеня споріднення — батьками, чоловіком та дружиною, дітьми, братами та сестрами, онуками, бабусями та дідусями.
Не сплачуються податки з майнових подарунків, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році мінімалка складає 8 000 гривень, отже подарунки не оподатковуються вартістю до 2 000 гривень.
Що варто знати про оподаткування переказів
Втім, навіть ті кошти, з яких не потрібно сплачувати податки, у певних випадках можуть оподатковуватися. Тому потрібно дуже уважно ставитися до кожного банківського переказу та чітко розуміти його призначення.
Зокрема, можуть стягнути податки з донатів на армію, якщо волонтер не має офіційної реєстрації своєї діяльності. Він також зобов’язаний подавати декларацію про доходи, вказавши суми донатів.
Повернення боргів може викликати запитання у податкової, тому необхідно мати підтвердження боргових зобов’язань. Це може бути договір чи розписка. До того ж звільняється від податків повернення боргів лише протягом трьох років з моменту отримання позики.
Грошові подарунки, на відміну від майнових, не звільнені від сплати податків. Винятки становлять лише подарунки близьким родичам (1 — 2 ступінь спорідненості).
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Що варто знати про оподаткування переказів
Корейські вчені розробляють новий акумулятор, який матиме рекордну щільність енергії
Українці продовжують активно користуватися кредитними картками — огляд ринку
В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що буде з банківською таємницею
Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео)
monobank впровадив картки лояльності в застосунок і готує велике оновлення market by mono