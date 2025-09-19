ПАРТНЕРСЬКА ПриватБанк і Visa безкоштовно доставляють банківські картки Україною та ще у понад 60 країн Сьогодні 10:10 — Фінтех і Картки

ПриватБанк і Visa безкоштовно доставляють банківські картки Україною та ще у понад 60 країн

Оформити картку можна онлайн за декілька кліків, а отримати — за кордоном та в Україні безкоштовно.

Українці можуть безкоштовно замовити та отримати фізичну картку Visa від ПриватБанку в Україні та ще у понад 60 країнах. Послуга діє протягом 2025 року, а оформлення картки триває лише кілька хвилин у мобільному застосунку «Приват24».

Доставка здійснюється через партнерські поштові служби — Нова пошта та Укрпошта. Залежно від країни, можлива адресна доставка або доставка у відділення національного поштового оператора. Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта — строк доставки становитиме 7−14 днів. Якщо Укрпошта — 7−30 днів.

У межах України доставку здійснює Нова пошта протягом 1−5 днів.

Нова пошта доставляє картки ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та ще до більш ніж 10 країн.

Укрпошта — до понад 40 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Швеції, Канади, Австралії, ОАЕ, Туреччини, Ізраїлю, Індії та інших. Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку «Приват24».

Безкоштовно можна отримати картку як під час перевипуску наявної, так і для оформлення нової, наприклад, кредитної «Універсальної» або картки для соціальних виплат. Крім того, клієнти можуть миттєво створити цифрову картку для онлайн-платежів.

За даними ПриватБанку, найбільшим попитом послуга користується серед українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Серед користувачів переважають жінки, а найбільш активна вікова група — 18−35 років. Водночас значну частку становлять і люди віком 36−45 років, а також старше 65 років.

Оформити картку з міжнародною доставкою можна за кілька кроків у «Приват24»: достатньо вибрати картку та перейти до її налаштувань, обрати «Замовити картку» — «Міжнародна», зазначити країну, адресу отримання, контактний номер телефону та email. Після підтвердження даних заявка надсилається на оброблення.

Паралельно з програмою доставки карток ПриватБанк і Visa також продовжують строк дії платіжних карток, що дає змогу українцям безперешкодно користуватися ними для оплати товарів, зняття готівки або онлайн-шопінгу.

Банк наголошує, що ця ініціатива — частина зусиль із підтримки українців, які були змушені залишити країну або перебувають у регіонах з обмеженим доступом до банківських відділень.

Докладніше про умови замовлення карток та країни, у які здійснюється доставка, можна дізнатися на сайті ПриватБанку або у мобільному застосунку «Приват24».

ПриватБанк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.