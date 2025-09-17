Як ритейлу втримати клієнта та покращити продаж завдяки оплаті онлайн — FinRetail 2025 Сьогодні 15:32 — Фінтех і Картки

Як ритейлу втримати клієнта та покращити продаж завдяки оплаті онлайн — FinRetail 2025

2025 виконавча директорка iPay.ua — Ольга Неділько. Кожен покупець бажає розраховуватися за купівлю товару швидко. Та як це покращити для вашого клієнта і які існують виклики для ритейлу? Про це розповіла, під час конференції FinRetail виконавча директорка iPay.ua — Ольга Неділько.

Перше, на що під час свого виступу звернула увагу спікерка, — наразі ритейл бореться не з конкурентами, а з кнопкою «назад» під час купівлі клієнтом, адже за статистикою 99% платників, коли в них не виходить розрахуватися, розчаровуються. Разом з тим 55% з них — не повертаються до цієї оплати.

Одним з прикладів, який дозволяє поліпшити для ритейлерів продаж, як зазначила Неділько, є функція BNPL (купуй зараз — плати пізніше. — Ред.). Станом на 2025 рік 560 млрд доларів є в обігу BNPL, а на 2030 рік прогнозується близько 900 млрд доларів.

Ще однією можливістю для розрахунків є QR-коди. Виконавча директорка iPay.ua відзначила досвід Китаю де оплата за QR-кодом майже витіснила оплату готівкою.

Що стосується Європи, то тут ринок рухається в напрямок заміни POS-терміналів на QR-термінали. Неділько вбачає у цій тенденції гарний знак, адже так ритейлу можна швидко та недорого залучитися в проведення сплат. Це не буде коштувати додаткової орендної плати, як за термінали.

Також ще одним інструментом швидкої оплати спікерка відзначила tap-to-phone, який, за її словами, потроху витискає POS-термінали з ринку. Як наголосила Неділько, це зручний інструмент для малого та середнього бізнесу, адже як і QR-коди, він зменшує вартість залучення. У світі tap-to-phone зріс на 200% за рік.

Не забуваємо й про віртуальні активи. Нагадаємо, що на початку вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про віртуальні активи. Неділько зазначила, що наразі такі гіганти ритейлу як Amazon та Walmart, уже у відкриту тестують свої стейблкоїни для розрахування. Можливо, така ініціатива з’явиться й в Україні, але спочатку треба дочекатися ухвалення законопроєкту про віртуальні активи в цілому.

Читайте також Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд

Окрему увагу Неділько зосередила на впровадженні штучного інтелекту в ритейл, а точніше, на шахрайстві, яке стається в сфері ШІ. Спікерка наголосила на тому, що щорічно кіберзлочини вартують світу в 10,5 трлн доларів. Тому, за її словами, щоб уникати таких проблем, ритейл повинен об’єднуватися з фінтех-ринком для впровадження нагляду за цим, адже технології та шахрайство рухаються швидше, ніж регуляторні правила.

Цікаву статистику Неділько навела щодо купівлі товару офлайн та онлайн. Виявляється, 73% покупців у Європі уникають ритейлера, якщо способи цих оплат відрізняються. То як зрештою ритейлу поліпшити можливість розрахунків за товар та, відповідно, утримувати клієнтів і заробляти більше?

Неділько виділяє кілька факторів: навчання, побудова власної екосистеми, уніфікація та персоналізація.

До речі, щодо персоналізації, то виконавча директорка iPay.ua зазначила, що ті компанії, які вміють це робити, отримують на 40% більше доходу, а сам персоналізований досвід на 19% підвищує продаж.

Щодо клієнтів, то, як сказала Неділько, 71% очікує персоналізованої взаємодії. «Той, хто володіє новими технології та думає про клієнта, той його і отримує», — зазначила вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.