Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд — Finance.ua

Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд, Фото: rau.ua

Сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд.

Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.

Зазначається, що попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.

Читайте також Наскільки активно українці витрачають гроші в інтернеті й на що саме (інфографіка)

На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.

В УРТЦ наголошують, що розвиватись мережі мають намір як в форматі ТЦ, так і в форматі стрит-ритейлу. Дехто акцентує увагу саме на розвитку інтернет-продажів. Частка товарообороту через онлайн-продажі за рік зросла з 14% до 15%.

Про відновлення галузі роздрібної торгівлі свідчить також Індекс самопочуття ритейлу (RWBI). У лютому показник суттєво відновився після січневого зниження і підвищився до 29,1 пункта.

Голова дослідницької групи УРТЦ Дмитро Топольсков пояснив, чим викликане таке стрімке зростання Індексу.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.