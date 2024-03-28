Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд — Finance.ua
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Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд

Фондовий ринок
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Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд
Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 млрд, Фото: rau.ua
Сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд.
Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.
Зазначається, що попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.
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На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.
В УРТЦ наголошують, що розвиватись мережі мають намір як в форматі ТЦ, так і в форматі стрит-ритейлу. Дехто акцентує увагу саме на розвитку інтернет-продажів. Частка товарообороту через онлайн-продажі за рік зросла з 14% до 15%.
Про відновлення галузі роздрібної торгівлі свідчить також Індекс самопочуття ритейлу (RWBI). У лютому показник суттєво відновився після січневого зниження і підвищився до 29,1 пункта.
Голова дослідницької групи УРТЦ Дмитро Топольсков пояснив, чим викликане таке стрімке зростання Індексу.
За матеріалами:
НВ
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