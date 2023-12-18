Наскільки активно українці витрачають гроші в інтернеті й на що саме (інфографіка) — Finance.ua

Наскільки активно українці витрачають гроші в інтернеті й на що саме (інфографіка) Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Наскільки активно українці витрачають гроші в інтернеті й на що саме (інфографіка)

Як українці купують онлайн та які ще фінансові операції здійснюють в інтернеті? Відповідь на це питання шукали аналітики дослідницької компанії Gradus Research, провівши відповідне маркетингове дослідження серед українських діджитал-користувачів.

«З початком повномасштабної війни межі між офлайн- та онлайн-купівлями стали розмитими, оскільки майже однакова кількість респондентів надають перевагу кожному з цих способів придбання товарів. Це все ще раз демонструє швидку адаптацію українців до тих умов, в яких ми опиняємось», — розповідає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка Gradus Research.

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Більше чверті опитаних українців надають перевагу онлайн-покупкам, ще 38% — купують і в онлайні, і в офлайні.

Діджитал-покупки вже стали звичною справою для українських споживачів. 26% респондентів надають перевагу покупкам в інтернеті. Ще 38% купують і онлайн, і офлайн.

При цьому переважна більшість опитаних громадян (87%) загалом вважає, що купувати онлайн — легко.

Однак не всі користувачі інтернету в Україні використовують його з однаковою інтенсивністю та набором дій, в тому числі і для здійснення покупок. Відносно патернів їхньої поведінки в онлайні у дослідженні всі користувачі були розподілені на 6 сегментів.

Активних та високозалучених споживачів в онлайні — трохи більше третини (36%)

Сюди можна віднести сегмент, який умовно називається Просунуті. Це користувачі, які інтенсивно споживають та створюють контент, слідкують за комунікаціями брендів, порівнюють їхні цінності, продукти та послуги між собою. Вони є також активними у щоденних покупках товарів та послуг онлайн. Більше половини з (54%) них роблять покупки онлайн принаймні раз на день. Але це водночас і найменший сегмент — таких серед респондентів лише 6%.

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Інший активний сегмент — Пліткарі (16%). Для них інтернет, в першу чергу, — це соціальне коло та опція для спілкування. В онлайні вони майже щодня купують товари та послуги онлайн (13%), оплачують рахунки (17%) та користуються інтернет-банкінгом (62%).

Також до активних користувачів відносимо сегмент Прагматиків, що складає 14%. Вони використовують інтернет для отримання новин та тематичної інформації і є активними користувачами освітніх сервісів та медіа. Фінансові дії онлайн здійснюють не частіше декількох разів на тиждень.

Інші дві третини респондентів (64%) — менш активні діджитал-покупці.

Шукачі розваг, частка яких складає 19%, і які в онлайні переважно споживають онлайн-ігри та розважальний контент у соціальних мережах, є досить інертними у здійсненні фінансових операцій в інтернеті. Декілька разів на місяць та рідше порівнюють ціни на товари та послуги (53%), користуються банківськими сервісами онлайн (36%).

«Помірковані» (сегмент обсягом у 25% від вибірки загалом), що використовують інтернет для пошуку інформації і читання новин, не активно здійснюють фінансові дії онлайн, обмежуючись здійсненням більшості операцій раз чи декілька разів на місяць. Виключенням є порівняння цін на товари і послуги (38%) та користування банківськими сервісами (38%) — ці операції «Помірковані» більше схильні здійснювати декілька разів на тиждень.

«Незалучені» (20% респондентів), які рідко перебувають в статусі «у мережі» і для яких Інтернет є переважно джерелом зв’язку, майже або зовсім не здійснюють фінансових дій онлайн. Серед «Незалучених» найбільша частка тих, хто надає перевагу покупкам офлайн (48%). Вони зазначають, що відчувають складнощі у здійсненні покупок онлайн (13%).

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