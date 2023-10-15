Як не платити зайвого під час онлайн-шопінгу — Finance.ua

Як не платити зайвого під час онлайн-шопінгу Сьогодні 08:40 — Особисті фінанси

Як не платити зайвого під час онлайн-шопінгу

Медики визнають оніоманію, тобто неконтрольований потяг до здійснення покупок, серйозною хворобою на рівні алкоголізму та наркоманії. Але від різноманіття знижок і акцій втратити голову на якийсь час може й цілком здорова людина.

Щоб не просадити всі гроші, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

Насамперед складіть список необхідних вам речей і йдіть за ним, не відхиляючись. Це як з походом за продуктами. Уже не одне дослідження показало, що наявність списку зменшує ризик імпульсивних покупок. Визначте суму, яку готові витратити. Її краще перевести на окрему картку без кредитного ліміту і вже нею розраховуватися в магазинах — це буде гарантією, що ви не переплатите та не залізете в непотрібні борги. Якщо ж ви плануєте скористатися кредитним лімітом, то уважно ознайомтесь з умовами. Особливо це стосується грейс-періоду, коли не потрібно сплачувати відсотки за користування банківськими грошима. Альтернативою може стати оплата частинами, коли сума розбивається на рівні щомісячні платежі й автоматично списується з картки. Детально вивчіть умови щодо доставки, врахуйте її вартість. Може вийти, що з оплатою доставки акційний товар обійдеться дорожче. Також зверніть увагу на умови повернення товару — щось може не підійти за розміром, а щось може бути бракованим.

І пам’ятайте, що відповідно до закону « Про захист прав споживачів », протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути. Винятки — продовольчі товари, ліки, предмети гігієни, іграшки, білизна, друковані видання, ювелірні вироби.

Читайте більше в нашій статті:

До речі, раді анонсувати унікальну подію! Конференція ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! Пропонуємо інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.