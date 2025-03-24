ТОП-10 ритейлерів України: на 17% зріс дохід з Індексу 2025 (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 ритейлерів України: на 17% зріс дохід з Індексу 2025 (інфографіка) Сьогодні 11:00

ТОП-10 ритейлерів України: на 17% зріс дохід з Індексу 2025 (інфографіка)

529,24 млрд грн склав сукупний дохід компаній-лідерів Індексу Опендатабота 2025 в сфері роздрібної торгівлі.

Жодна з компаній з топ-10 не зазнала збитків, а їх загальний дохід виріс на 17%. Очолює перелік вже кілька років поспіль АТБ-маркет.

Про це пише Опендатабот.

На 17% зріс сумарний дохід компаній Індексу Опендатабота 2025 у сфері роздрібної торгівлі торік — до 529,24 млрд грн. Вперше від початку повномасштабної війни жодна компанія з топ-10 не зазнала збитків. 9,82 млрд грн склав сукупний прибуток лідерів українського ритейлу.

Незмінним лідером за доходом вже 3 рік поспіль залишається АТБ-маркет. Торік його показники зросли на 15% до 208,9 млрд грн. Це 39,5% від загального доходу усіх лідерів.

Водночас за прибутком мережа посіла 2 місце: 3,1 млрд грн або 32% від сукупної суми.

В АТБ зазначають, що протягом минулого року підприємствами корпорації також було сплачено податків та зборів на загальну суму 28,61 млрд. грн. Цей показник більше ніж на 4 млрд грн перевищив фінансові результати попереднього року. Компанія й надалі планує збільшувати власний податковий внесок у вітчизняну економіку та підтримувати захисників на фронті та українців в тилу.

(Аврора) — 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла 3 місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з оптової на роздрібну торгівлю. А лідером за прибутком стала Вигідна покупка ) — 4,08 млрд грн. За доходом компанія посіла 3 місце, збільшивши свій показник у 1,4 раза за рік: 37,9 млрд грн. Торік вона змінила свій вид діяльності з оптової на роздрібну торгівлю.

В Аврорі зауважують, що для них 2024 рік був про підтримку економіки країни та створення нових робочих місць. Компанія відкрила понад 300 нових магазинів, створивши майже 3000 робочих місць. Загалом мережа розширилась до 1 615 магазинів в Україні та 30-ти в Румунії.

Друге місце за доходом зайняла Сільпо-фуд (Сільпо). Дохід мережі зріс на 10% до 93 млрд грн, а прибуток вперше за 3 роки збитків склав 205 млн грн.

Дохід мережі Фора зріс на 19% та склав 34,9 млрд грн, а прибуток збільшився більш ніж у 5 разів — до 123,5 млн грн. Втім цьогоріч компанія все ж поступилася Аврорі та опинилась на 4 сходинці.

Майже так само (на 17%) зріс дохід у Розетка.УА (Rozetka). Це дозволило компанії піднятися з 7 на 5 місце. Дохід склав 29,7 млрд грн.

Який дохід заробили ТОП-10 компаній-ритейлерів Індексу 2025

Новус Україна (NOVUS) збільшив свій дохід на 23% до 29 млрд грн. Прибуток склав 561 млн грн.

«Минулоріч ми сплатили понад 2,5 мільярда гривень податків, підтверджуючи свою роль як відповідального платника податків. Понад 98% нашої власної торгової марки NOVUS виробляється в Україні, а українські товари складають понад 70% нашого асортименту. Це свідомий вибір, спрямований на підтримку національного виробника.

Водночас за час повномасштабної війни ми спрямували понад 155 мільйонів гривень на благодійні проєкти, щоб підтримати наших захисників і допомогти тим, хто постраждав. Ми знаємо, заради кого працюємо і заради чого робимо ці кроки. І ми продовжимо рухатися вперед, підтримуючи Україну та зміцнюючи її економіку. Це наша місія і наш шлях", — коментує CEO NOVUS Марк Петкевич

Метро кеш енд кері Україна (Metro) збільшив свій дохід до 28,7 млрд грн (+12,5%). Вперше від початку повномасштабної війни мережа отримала прибуток — 178 млн грн. Раніше компанія два роки поспіль мала збитки у понад 400 млн грн.

Також до топ-10 компаній-ритейлерів Індексу 2025 увійшли:

РУШ (EVA) — дохід 26,9 млрд грн (+28%), прибуток 1,4 млрд грн (зменшився у понад 1,6 раза);

Омега (Varus) — дохід 20 млрд грн (+14%), прибуток 38,2 млн грн (зменшився у понад 5 раз);

Фудком (Велика Кишеня) — дохід 19,9 млрд грн (+16%), прибуток 116,6 млн грн (зменшився у 2,6 раза).

Деякі компанії, як-от Епіцентр К (Епіцентр) (другий рік поспіль) та Комфі Трейд (Comfy) (вперше) не увійшли до Індексу Опендатабота через неподані своєчасно річні звіти.

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