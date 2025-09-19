QR-код НБУ для обміну реквізитами: про нові правила з листопада Сьогодні 14:02 — Фінтех і Картки

Від 1 листопада 2025 року набувають чинності оновлені Правила формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитового та миттєвого кредитового переказу. У платіжних застосунках надавачів платіжних послуг (банків) такі перекази найчастіше називають перекази або платежі на рахунок/IBAN/за реквізитами.

Про них під час свого виступу, який відбувся в рамках FinRetail 2025 , розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ — Андрій Поддєрьогін.

Кожен платник, який має рахунок, матиме сканер QR-коду у платіжному застосунку на екрані, який виконує роль стартового (початкового), для можливості сканування QR-коду з платіжного застосунку.

Згенерований QR-код матиме єдиний логотип — знак національної грошової одиниці гривні на фоні білого кола для швидкої ідентифікації платником такого способу оплати.

У межах одного мобільного пристрою буде реалізована можливість генерування, відображення та обміну між застосунками графічним зображенням QR-коду/структурою даних QR-коду (deeplink) для подальшого ініціювання платежу з метою використання миттєвих платежів, зокрема в інтернет комерції.

QR-код дозволить передавати зазначені роздрібним торговцем ідентифікатори місць продажу та виставленого рахунку на оплату для автоматизації обробки інформації про оплату в SAP роздрібних торговців.

QR-код надасть можливість торговцю встановлювати заборону редагування полів, що дозволить визначити поля, які захищені від зміни платником під час ініціювання миттєвого платежу. Наприклад, з метою оплати платником конкретно вказаної торговцем суми.

Окрім того, спікер розповів про можливості відкритої екосистеми миттєвих платежів для торговців. Він навів у приклад: впровадження торговцями «селф-еквайрингу», отримання торговцем «класичного еквайрингу» та за допомогою Відкритого банкінгу.

Підсумував свій виступ директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ викликами, з якими можуть зіткнутися миттєві платежі.

Зокрема, йдеться про інший клієнтський шлях під час оплати у фізичній точці продажу порівняно з використанням карток. Миттєві платежі на початковому етапі впровадження найкраще підходять для оплати у фізичних точках, в яких не виникають великі черги, на касах самообслуговування та в каналі e-com, в якому за умови відсутності клавіші «Google Pay» або «Apple Pay» миттєві платежі мають простіший клієнтський шлях ніж під час використання карток. Також про комісію з платника, яка стягується деякими надавачами платіжних послуг, та те, що поки що не всі торговці знають, як організувати приймання миттєвих платежів.

Утім, щодо останнього, то тут Поддєрьогін зазначив, що експерти НБУ готові долучатися з допомогою та вже діляться інформацією, яка може посприяти за посиланням

