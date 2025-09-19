0 800 307 555
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ

Фінтех і Картки
12
Перекази миттєво та без проблем. Саме для цього й існують A2A платежі. Про них під час свого виступу, який відбувся в рамках FinRetail 2025, розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ — Андрій Поддєрьогін.
Як зазначив Поддєрьогін, A2A платежі — це платежі, які виконуються безпосередньо між рахунками користувачів. До А2А платежів належать миттєві кредитові перекази, саме за їх допомогою здійснюються миттєві платежі. Вони мають кілька важливих особливостей:
  • миттєве зарахування коштів на рахунок торговця (до 10 с);
  • миттєве інформування торговця та платника про результат виконання платіжної операції;
  • можливе використання коштів торговцем одразу після завершення платіжної операції;
  • немає потреби в платіжному терміналі та, відповідно, немає витрат, пов’язаних із його використанням;
  • зменшення витрат за рахунок дешевшої архітектури рішення та тарифної політики.
Щоб зрозуміти, наскільки миттєві платежі популярні, спікер навів наступну статистику:
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ
НБУ, як наголосив Поддєрьогін, разом з учасниками платіжного ринку побудували базову інфраструктуру, яка дозволяє організувати приймання миттєвих платежів за товари та послуги та яка складається з регулювання, технологічної реалізації, обміну реквізитами та клієнтського досвіду.
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ
Також директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ надав інформацію щодо розвитку миттєвих платежів в Україні.
Як миттєві платежі допомагають в торгівлі — відповідь НБУ
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
