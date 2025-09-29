0 800 307 555
С октября в странах ЕС будут проверять все банковские переводы в евро

Уже в октябре в еврозоне начнут действовать новые правила банковских переводов. Все транзакции в евро будут проходить дополнительную проверку получателя. Система должна снизить количество ошибок и повысить безопасность, однако создает новые трудности как для клиентов, так и для бизнеса.
Об этом сообщает inpoland.

Как будет работать проверка получателя

С 9 октября 2025 года банки обязаны применять систему Verification of Payee (VoP).
При каждом переводе банк будет проверять, совпадают ли имя и фамилия получателя с номером его счета IBAN. Клиент получит визуальный сигнал:
  • зеленый — данные совпадают;
  • желтый — сходство частичное, требуется дополнительная проверка;
  • красный — несоответствие, возможный риск потери средств.
Пошаговая схема перевода

  1. Инициация платежа — клиент вводит имя и IBAN получателя.
  2. Подача запроса — банк плательщика передает данные банку получателя.
  3. Проверка — банк получателя сверяет информацию.
  4. Результат — клиент видит сообщение о совпадении или расхождении данных.
  5. Решение — плательщик выбирает: провести или отменить перевод.
Даже в случае красного сигнала платеж можно отправить, но вернуть средства в случае ошибки будет сложно или невозможно.

Что изменится для клиентов и бизнеса

  • Уменьшится риск ошибочных переводов.
  • Появятся дополнительные шаги и сообщения при транзакциях.
  • Бизнесу придется адаптировать бухгалтерские процессы к новой системе.
VoP должен снизить количество ошибок в платежах SEPA и предотвращать мошенничество с авторизованными push-платежами (APP fraud).

Когда новые правила станут обязательными

  • С 9 октября 2025 года — для всех переводов в евро в пределах еврозоны.
  • До 9 июля 2027 года — для стран ЕС, которые пользуются другими валютами (Польша, Чехия, Венгрия).
В то же время, эти правила не распространяются на платежи в страны вне ЕС, в частности Великобритании или Швейцарии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
