С октября в странах ЕС будут проверять все банковские переводы в евро
Уже в октябре в еврозоне начнут действовать новые правила банковских переводов. Все транзакции в евро будут проходить дополнительную проверку получателя. Система должна снизить количество ошибок и повысить безопасность, однако создает новые трудности как для клиентов, так и для бизнеса.
Как будет работать проверка получателя
С 9 октября 2025 года банки обязаны применять систему Verification of Payee (VoP).
При каждом переводе банк будет проверять, совпадают ли имя и фамилия получателя с номером его счета IBAN. Клиент получит визуальный сигнал:
- зеленый — данные совпадают;
- желтый — сходство частичное, требуется дополнительная проверка;
- красный — несоответствие, возможный риск потери средств.
Пошаговая схема перевода
- Инициация платежа — клиент вводит имя и IBAN получателя.
- Подача запроса — банк плательщика передает данные банку получателя.
- Проверка — банк получателя сверяет информацию.
- Результат — клиент видит сообщение о совпадении или расхождении данных.
- Решение — плательщик выбирает: провести или отменить перевод.
Даже в случае красного сигнала платеж можно отправить, но вернуть средства в случае ошибки будет сложно или невозможно.
Что изменится для клиентов и бизнеса
- Уменьшится риск ошибочных переводов.
- Появятся дополнительные шаги и сообщения при транзакциях.
- Бизнесу придется адаптировать бухгалтерские процессы к новой системе.
VoP должен снизить количество ошибок в платежах SEPA и предотвращать мошенничество с авторизованными push-платежами (APP fraud).
Когда новые правила станут обязательными
- С 9 октября 2025 года — для всех переводов в евро в пределах еврозоны.
- До 9 июля 2027 года — для стран ЕС, которые пользуются другими валютами (Польша, Чехия, Венгрия).
В то же время, эти правила не распространяются на платежи в страны вне ЕС, в частности Великобритании или Швейцарии.
