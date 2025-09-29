С октября в странах ЕС будут проверять все банковские переводы в евро Сегодня 20:02 — Валюта

С октября в странах ЕС будут проверять все банковские переводы в евро

Уже в октябре в еврозоне начнут действовать новые правила банковских переводов. Все транзакции в евро будут проходить дополнительную проверку получателя. Система должна снизить количество ошибок и повысить безопасность, однако создает новые трудности как для клиентов, так и для бизнеса.

Об этом сообщает inpoland

Как будет работать проверка получателя

С 9 октября 2025 года банки обязаны применять систему Verification of Payee (VoP).

При каждом переводе банк будет проверять, совпадают ли имя и фамилия получателя с номером его счета IBAN. Клиент получит визуальный сигнал:

зеленый — данные совпадают;

желтый — сходство частичное, требуется дополнительная проверка;

красный — несоответствие, возможный риск потери средств.

Читайте также НБУ повысит требования к защите платежных операций

Пошаговая схема перевода

Инициация платежа — клиент вводит имя и IBAN получателя. Подача запроса — банк плательщика передает данные банку получателя. Проверка — банк получателя сверяет информацию. Результат — клиент видит сообщение о совпадении или расхождении данных. Решение — плательщик выбирает: провести или отменить перевод.

Даже в случае красного сигнала платеж можно отправить, но вернуть средства в случае ошибки будет сложно или невозможно.

Что изменится для клиентов и бизнеса

Уменьшится риск ошибочных переводов.

Появятся дополнительные шаги и сообщения при транзакциях.

Бизнесу придется адаптировать бухгалтерские процессы к новой системе.

VoP должен снизить количество ошибок в платежах SEPA и предотвращать мошенничество с авторизованными push-платежами (APP fraud).

Когда новые правила станут обязательными

С 9 октября 2025 года — для всех переводов в евро в пределах еврозоны.

До 9 июля 2027 года — для стран ЕС, которые пользуются другими валютами (Польша, Чехия, Венгрия).

В то же время, эти правила не распространяются на платежи в страны вне ЕС, в частности Великобритании или Швейцарии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.