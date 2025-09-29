0 800 307 555
НБУ за неделю продал 560 млн долларов

Валюта
За неделю с 22 по 26 сентября Национальный банк Украины продал на межбанке 559,8 млн долл., при этом не покупал валюту.
Об этом известно из статистики НБУ.
За период с 22 по 26 августа Нацбанк продал на межбанке 559,8 млн долл., что на 91,7 млн ​​долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом в течение недели Нацбанк не покупал валюты.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара сал меняться — впервые с июля 2022 года.
После нескольких недель относительного покоя Национальному банку Украины пришлось в пятницу существенно нарастить продажу валюты из международных резервов. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
По оценке ICU, небольшой дефицит валюты позволял НБУ несколько недель сохранять стабильность. Однако рост спроса на валюту, вероятно, со стороны государственных структур, заставил банк увеличить продажу в пятницу и допустить более слабое значение гривны после фиксации официального курса.
«Несмотря на увеличение интервенций, мы ожидаем, что НБУ продолжит сохранять официальный курс гривны еще некоторое время вблизи текущего уровня, но в то же время будет увеличивать его колебания», — прогнозируют в компании.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
