Доллар США неожиданно упал на фоне проблем правительства США

Валюта
Американская валюта в понедельник, 29 сентября, упала из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США.
Индекс доллара (показатель, показывающий отношение «зеленого» к шести валютам основных торговых партнеров США) сегодня снизился на 0,22% до 97,90.
Об этом пишет Reuters.
Инвесторы обеспокоены угрозой остановки работы правительства США, если Конгресс не примет закон о финансировании до окончания финансового года, которое наступит во вторник, 30 сентября. Без этого закона часть правительства прекратит работу уже в среду, 1 октября, — в первый день 2026 финансового года.
Мнение аналитиков

Они отмечают, что перед такими событиями доллар обычно ослабевает, а после разрешения спора о финансировании снова укрепляется. Инвесторы также внимательно следят за судебными тяжбами относительно возможного отстранения чиновницы Федеральной резервной системы Лизы Кук, поскольку любая угроза независимости ФРС США представляет серьезный риск для доллара.
К тому же евро вырос на 0,25% до 1,1729 доллара, а фунт стерлингов прибавил 0,34% до 1,3445 доллара. В то же время по отношению к иене доллар подешевел на 0,6% до 148,67.
Октябрь традиционно является одним из самых динамичных месяцев для валютного рынка, и 2025 год не станет исключением. На движение курса гривны будет влиять целый ряд факторов как внутренних, так и внешних. Их влияние может проявляться по-разному: от синергии нескольких факторов до отдельных точечных эффектов в зависимости от экономических тенденций и геополитических событий. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.
Ожидается, что спрос на иностранную валюту в октябре может немного подрасти, однако объемы интервенций НБУ вряд ли превысят $4 млрд. Такой уровень вполне приемлем, учитывая нынешние экономические и военные реалии.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
