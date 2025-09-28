Чего ждать от доллара и евро в октябре: прогноз банкира Сегодня 08:12 — Валюта

Чего ждать от доллара и евро в октябре: прогноз банкира

Курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 41,2−42,2 грн, курс евро — 47,5−49,5 грн (в зависимости от соотношения пары доллар/евро).

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии «Укринформу».

Что влияет на курс валют

Октябрьские тенденции на валютном рынке Украины, по его словам, будут зависеть от нескольких основных факторов: действий Нацбанка, состояния государственного бюджета, объемов международной финансовой помощи и ситуации с безопасностью в стране.

«Нацбанк продолжает соблюдать режим „управляемой гибкости“ курса. Это означает, что колебания гривны к доллару будут умеренными. Регулятор будет поддерживать баланс между спросом и предложением на валюту за счет интервенций. В октябре спрос может несколько возрасти, однако объем интервенций, по прогнозам, не превысит $3,5 — 4 млрд, что считается приемлемым для условий военного времени», — говорит эксперт.

Он считает, что 23 октября НБУ может принять решение о пересмотре учетной ставки, которая сейчас составляет 15,5%.

Но по состоянию на сегодняшний день вероятность снижения ключевой ставки минимальная — регулятор ожидает дальнейшего замедления инфляции. Любое преждевременное уменьшение ставки может создать риск для стабильности гривны.

В октябре продолжится подготовка бюджета на 2026 год. Важными для валютного рынка будут, в частности, заложенный средневзвешенный курс доллара и размер бюджетного дефицита, напомнил Лесовой.

Читайте также Бюджет против реальности: как отличались прогнозы курса доллара от среднегодового показателя

«Прогноз курса влияет на бизнес, ведь компании учитывают его при планировании финансовой деятельности. Что касается дефицита бюджета, то в 2025 году планировалось, что он составит примерно 1,8 трлн грн, но фактически эта сумма может быть почти на 400 млрд грн больше. В проекте бюджета-2026 закладывается дефицит примерно в 2 трлн грн, однако при этом средневзвешенный курс планируется на уровне 45,6 грн/$. Если фактический курс доллара в следующем году будет ниже расчетного, то снова возникнет потребность в поиске дополнительных финансов, чтобы покрыть увеличенные именно из-за низкого валютного курса расходы», — пояснил эксперт.

При этом потребность Украины в средствах от международных партнеров уточняется. По оценкам специалистов, как и в предыдущие годы, речь идет о минимум $38−40 млрд.

«Ожидается, что в октябре — ноябре станет понятно, на какую конкретную поддержку может рассчитывать в следующем году Украина. Это будет напрямую влиять на курсовые ожидания и на монетарную политику НБУ», — сказал Лесовой.

Читайте также Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты

Банкир также напомнил, что осенью увеличиваются риски массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Перебои с электроснабжением могут негативно повлиять на работу бизнеса и экономику страны в целом.

Кроме того, настроения населения и предпринимателей зависят от ситуации на фронте и международных дипломатических усилий по прекращению активных боевых действий.

Согласно прогнозам эксперта, курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 41,2 — 42,2 грн, курс евро — 47,5 — 49,5 грн (в зависимости от соотношения пары доллар/евро, ожидаемого на уровне от 1,13 до 1,25).

«В целом же прогнозировать события на валютном рынке в октябре сложно из-за наличия многих неизвестных факторов. В то же время, Нацбанк готов оперативно реагировать на изменения и поддерживать стабильность гривны, используя имеющиеся инструменты», — подытожил Тарас Лесовой.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.