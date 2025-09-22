Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты Сегодня 17:12 — Валюта

Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты

На фоне обеспокоенности ослабляющей доллар торговой политикой президента США Дональда Трампа глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала европейских лидеров воспользоваться моментом и укрепить глобальную роль евро.

Об этом пишет Reuters

В речи в Берлине в конце мая Лагард подчеркнула, что у Европы есть «глобальный момент евро» — шанс усилить влияние своей единой валюты.

Она опиралась на прошлогодние рекомендации своего предшественника Марио Драги по масштабным реформам финансовой системы ЕС.

Впрочем, четыре месяца спустя после выступления Лагард ее призывы заглушают политические противоречия внутри ЕС. Предложения по совместному выпуску евробондов для финансирования обороны вызвали сопротивление Берлина и Парижа, а инициативы централизации надзора встретили сопротивление меньших стран с мощными финансовыми секторами. Также пока не сформировано четкое видение цифрового евро.

По словам экспертов, меры, которые могли бы сделать евро более привлекательным для инвесторов, отложены на второй план из-за войны в Украине, роста протекционизма в мире и политической неопределенности в самой Европе.

Читайте также Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Несмотря на это, евро остается второй популярной валютой в мире: его доля в глобальных валютных резервах составляет около 20%. В этом году евро вырос на 13% по отношению к доллару, достигнув четырехлетнего максимума. Инвесторы ожидают дальнейшего укрепления, учитывая снижение базовой ставки ФРС США.

Экономисты отмечают, что усиление роли евро в международной торговле и финансах могло бы защитить экономики стран ЕС от валютных колебаний и даже от влияния санкций. Но для этого Европа должна преодолеть политические барьеры и реализовать давно назревшие институционные изменения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.