0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты

Валюта
81
Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты
Евро против доллара: почему Европа медлит с укреплением своей валюты
На фоне обеспокоенности ослабляющей доллар торговой политикой президента США Дональда Трампа глава Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала европейских лидеров воспользоваться моментом и укрепить глобальную роль евро.
Об этом пишет Reuters.
В речи в Берлине в конце мая Лагард подчеркнула, что у Европы есть «глобальный момент евро» — шанс усилить влияние своей единой валюты.
Она опиралась на прошлогодние рекомендации своего предшественника Марио Драги по масштабным реформам финансовой системы ЕС.
Впрочем, четыре месяца спустя после выступления Лагард ее призывы заглушают политические противоречия внутри ЕС. Предложения по совместному выпуску евробондов для финансирования обороны вызвали сопротивление Берлина и Парижа, а инициативы централизации надзора встретили сопротивление меньших стран с мощными финансовыми секторами. Также пока не сформировано четкое видение цифрового евро.
По словам экспертов, меры, которые могли бы сделать евро более привлекательным для инвесторов, отложены на второй план из-за войны в Украине, роста протекционизма в мире и политической неопределенности в самой Европе.
Читайте также
Несмотря на это, евро остается второй популярной валютой в мире: его доля в глобальных валютных резервах составляет около 20%. В этом году евро вырос на 13% по отношению к доллару, достигнув четырехлетнего максимума. Инвесторы ожидают дальнейшего укрепления, учитывая снижение базовой ставки ФРС США.
Экономисты отмечают, что усиление роли евро в международной торговле и финансах могло бы защитить экономики стран ЕС от валютных колебаний и даже от влияния санкций. Но для этого Европа должна преодолеть политические барьеры и реализовать давно назревшие институционные изменения.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems