Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
Официальный курс доллара в течение 15−19 сентября оставался относительно стабильным. Неделя характеризуется низкой волатильностью: колебания в пределах 0,11 грн свидетельствуют об умеренной стабильности валютного рынка.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Среднее значение за период составило 41,2266 грн/$. Вместе с небольшим снижением курса до 19 сентября это свидетельствует о временном усилении гривны, но величина изменения минимальна, поэтому о системной тенденции речь не идет.

Официальный курс 15−19 сентября

  • 15 сентября — 41,2838 грн/$;
  • 16 сентября — 41,231 грн/$;
  • 17 сентября — 41,1752 грн/$;
  • 18 сентября — 41,1941 грн/$;
  • 19 сентября — 41,2488 грн/$.

Наличный рынок

Курс в кассах банков в течение 15−19 сентября характеризовался общей стабильностью и низкой внутридневной волатильностью. В течение понедельника он колебался в пределах 40,95 грн/$ - 41,44 грн/$ - такие же пределы были в понедельник на прошлой неделе, во вторник немного опустился — до 40,92 грн/$ - 41,42 грн/$, в среду был на отметках 40,95−41,43 грн грн/$, а в пятницу — 41,98−41,47 грн/$. Рынок демонстрировал предсказуемые условия, без резких шоков, что способствовало планированию кассовых операций и краткосрочных расчетов.

Межбанк

Неделя на межбанке прошла под знаком ограниченных колебаний — до пятницы рынок держался в пределах небольших колебаний, после чего произошло резкое ослабление гривны. В первый день недели, 15 сентября, гривна закрепилась на 16 копеек — день начался на 41,24 грн/$, а закончился почти на минимуме дня — 41,08 грн/$. В течение вторника гривна подешевела на 5 копеек — с 41,15 грн/$ до 41,208 грн/$, а дневные колебания составляли 13 копеек — между 41,095 грн/$ и 41,2225 грн/$. В среду колебания происходили в пределах 7 копеек — минимум был на 41,16 грн/$, максимум на 41,25 грн/$, день начался и закончился на отметке 41,2 грн/$. С той же отметки начался и четверг. И за этот день гривна укрепилась на 13 копеек — день закончился на 41,075 грн/$. Котировки в пятницу начались на отметке 41,1 грн/$, а закончились на дневном ослаблении гривны на 28 копеек — 41,38 грн/$.
В течение 15−19 сентября Национальный банк продал валюты на 47% больше, чем за неделю до того: согласно отчету регулятора, валютные интервенции составили $651,50 млн. Это свидетельствует об активной поддержке предложения валюты на рынке для сглаживания курсового давления.

Прогноз на неделю

Официальный курс НБУ на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн/$ и ожидается, что на этой неделе официальная цена валюты останется близкой к этим значениям — курс гривны, вероятно, останется относительно стабильным.
Сбалансированная стратегия регулятора поможет производить валютные операции без чрезмерного риска. НБУ продолжает смягчать валютные ограничения с целью поддержки бизнеса и граждан, в частности, на прошлой неделе ослабил валютные ограничения для почтовых операторов и упрощение трансграничных платежей. В то же время ожидается, что эти изменения не приведут к существенной турбулентности на рынке и не повлияют на уровень курса или резервы.
На прошлой неделе ФРС США впервые с декабря 2024 снизила учетную ставку на 0,25%. На украинский валютный рынок этот внешний фактор учитывается частично, ведь его эффект оперативно компенсируется внутренними факторами: высокой учетной ставкой и политикой НБУ, уровнем международных резервов и интервенциями регулятора, а также международной помощью.
В то же время цены на энергоносители и геополитические риски могут вызвать значительно большие и более быстрые движения курса, поэтому краткосрочное ослабление доллара вряд ли превратится в устойчивую тенденцию. Инфляция в Украине продолжает снижаться, а поступления макрофинансовой помощи и экспортные валютные поступления поддерживают гривну на текущих уровнях. Проект государственного бюджета на следующий год закладывает среднегодовой курс 45,7 грн/$. Такой показатель больше касается среднесрочных ожиданий. В краткосрочной перспективе экономическая ситуация относительно стабильна, поэтому ожидается «меняющееся спокойствие» на рынке.
По материалам:
Finance.ua
