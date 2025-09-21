0 800 307 555
ру
Прогноз курса доллара улучшен: чего ожидают финансовые эксперты

34
Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Прогноз

Финансовые аналитики в сентябре 2025 года улучшили прогноз относительно курса доллара за год до 44,45 грн/доллар. В июле они ожидали курс 44,74 грн/доллар.
Население в августе улучшило ожидания до 43,73 грн/доллар по сравнению с 43,75 грн/доллар в июле.
По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и в апреле они ожидали курс на уровне 45,29 грн/доллар.
Руководители предприятий в мае ожидали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).
Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время в следующем году она ускорится.
  • Средний курс гривны по отношению к доллару составит: 42,4 грн/доллар в 2025 году, 45,7 грн/доллар в 2026 году.
  • Что касается евро, то здесь показатели следующие: 45,8 грн/евро в 2025 году, 49,4 грн/евро в 2026 году.
  • в Dragon Capital предусматривают, что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.
По материалам:
РБК-Україна
