Прогноз курса доллара улучшен: чего ожидают финансовые эксперты Сегодня 08:09 — Валюта

Прогноз курса доллара улучшен: чего ожидают финансовые эксперты

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Прогноз

Финансовые аналитики в сентябре 2025 года улучшили прогноз относительно курса доллара за год до 44,45 грн/доллар. В июле они ожидали курс 44,74 грн/доллар.

Население в августе улучшило ожидания до 43,73 грн/доллар по сравнению с 43,75 грн/доллар в июле.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и в апреле они ожидали курс на уровне 45,29 грн/доллар.

Руководители предприятий в мае ожидали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).

Справка Finance.ua:

Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время в следующем году она ускорится.

Средний курс гривны по отношению к доллару составит: 42,4 грн/доллар в 2025 году, 45,7 грн/доллар в 2026 году.

составит: 42,4 грн/доллар в 2025 году, 45,7 грн/доллар в 2026 году. Что касается евро , то здесь показатели следующие: 45,8 грн/евро в 2025 году, 49,4 грн/евро в 2026 году.

, то здесь показатели следующие: 45,8 грн/евро в 2025 году, 49,4 грн/евро в 2026 году. в Dragon Capital предусматривают, что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.